كوريا الشمالية تستفز أميركا بإعلان خطة مهاجمة «جوام»

سيؤول، عواصم (وكالات)

اتجهت بيونج يانج أمس إلى التصعيد مع أميركا وعرضت خطة مفصلة لإطلاق دفعة من الصواريخ على جزيرة جوام في المحيط الهادئ. وحذّر الشمال من أن هذه الخطة التي عرضها بدقة كبيرة، وتستهدف موقعاً استراتيجياً متقدماً للقوات الأميركية على طريق آسيا، ستشكل «تحذيراً أساسياً للولايات المتحدة»، معتبراً أن «وحدها القوة المطلقة» سيكون لها تأثير على الرئيس الأميركي.

وصدر التحذير رداً على تغريدة لترامب أكد فيها أن الترسانة النووية الأميركية «أقوى من أي وقت مضى»، وتوعده الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بـ«النار والغضب».

وتثير هذه الحرب الكلامية بشأن برنامجي بيونج يانج الباليستي والنووي، مخاوف من خطأ في الحسابات قد تترتب عنه عواقب كارثية لا تقتصر على شبه الجزيرة الكورية بل تتخطاها، واعتبر جون ديلوري الاستاذ في جامعة يونسي في سيؤول أن المنطقة مهددة بـ«نموذج مصغر عن أزمة الصواريخ الكوبية»، حيث تسبب نشر صواريخ نووية سوفياتية في كوبا عام 1962 بأزمة مع الولايات المتحدة وتصاعدت المخاوف من حرب نووية.

وسط هذا التوتر، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه أضاف أفراداً وكيانات كورية شمالية إلى لائحته السوداء التي باتت تضم 103 أشخاص و57 كياناً بينها مصرف «فورين ترايد بنك» الذي تملكه الدولة.