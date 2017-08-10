كوريا الشمالية تستفز أميركا بإعلان خطة مهاجمة «جوام»

سيؤول، عواصم (وكالات)
اتجهت بيونج يانج أمس إلى التصعيد مع أميركا وعرضت خطة مفصلة لإطلاق دفعة من الصواريخ على جزيرة جوام في المحيط الهادئ. وحذّر الشمال من أن هذه الخطة التي عرضها بدقة كبيرة، وتستهدف موقعاً استراتيجياً متقدماً للقوات الأميركية على طريق آسيا، ستشكل «تحذيراً أساسياً للولايات المتحدة»، معتبراً أن «وحدها القوة المطلقة» سيكون لها تأثير على الرئيس الأميركي.
وصدر التحذير رداً على تغريدة لترامب أكد فيها أن الترسانة النووية الأميركية «أقوى من أي وقت مضى»، وتوعده الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بـ«النار والغضب».
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وسط هذا التوتر، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه أضاف أفراداً وكيانات كورية شمالية إلى لائحته السوداء التي باتت تضم 103 أشخاص و57 كياناً بينها مصرف «فورين ترايد بنك» الذي تملكه الدولة.
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