أكد عدم وجود مطلوبين للعراق بالأردن الصفدي يبحث ببغداد مكافحة الإرهاب وفتح منفذ طريبيل



تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017 بغداد (وكالات) بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بغداد أمس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية، والتعاون الأمني والاستخباري، والحرب على الإرهاب، وتضافر الجهود للقضاء على «داعش» بشكل نهائي في المنطقة، إضافة إلى تهيئة ‬مستلزمات ‬الإسراع ‬بفتح منفذ طريبيل ‬الحدودي ‬ مع‭ ‬الأردن. وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيرة العراقي إبراهيم الجعفري «تاريخ إعادة افتتاح معبر طريبيل بيد العراقيين لضمان الأمن ، ونتطلع إلى إعادة افتتاحه بأسرع وقت ممكن، وننتظر تحديد موعد الافتتاح من قبل الجانب العراقي». وأضاف «الأردن ملتزم بعلاقاته الأخوية مع العراق وأنه ملتزم بتطبيق القانون ولا يوجد لدينا مطلوبون للسلطات العراقية، ونحن نحترم كل قرارات الحكومة العراقية لحماية أمنها وأرضها».