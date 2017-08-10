يونيسيف: نصف مليون طفل في ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

طرابلس (وكالات)

أكدت منظمة اليونيسيف أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية، داعية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة وإنهاء العنف من أجل أطفال ليبيا. وقال المدير الإقليمي لليونيسف، خِيرْت كابالاري، في بيان صحفي أمس، عقب زيارته الأولى لليبيا، إن أكثر من 550 ألف طفل يحتاجون للمساعدة بسبب عدم الاستقرار السياسي واستمرار النزاع والنزوح والتراجع الاقتصادي، وذلك بعد ستّ سنوات على بدء الأزمة في هذا البلد. وأضاف أن العائلات أُجبرت على الفرار من منازلها بسبب العنف الشديد المنتشر في بعض أنحاء البلاد، وهناك أكثر من 80 ألف طفل نازح،، لافتاً إلى أن الأطفال النازحين على وجه الخصوص يتعرضون للإيذاء والاستغلال، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز.

وأوضح أن اليونيسف تقوم منذ العام 2011 بتوسيع مجال مساعدتها لتلبية احتياجات الأطفال في أماكن تواجدهم، ففي العام الماضي حصل أكثر من 1,3 مليون طفل على التلقيح ضد شلل الأطفال، وقد تمكنّت اليونيسف، بالتعاون مع شركائها ولا سيما المؤسسات الوطنية، من الحفاظ على تغطية تلقيح شبه شاملة، حتّى في أوقات كان النزاع في ذروته..

وقال المسؤول الأممي: «أثناء المناقشات التي جرت مع السلطات في كلّ من طرابلس وبنغازي، أكّدتُ اليونيسيف مجدداً على التزامها توفير كلّ الدعم الممكن من أجل الوصول إلى جميع الأطفال المحتاجين أينما كانوا في هذه البلاد». وأعلن أن اليونيسف تعتزم إعادة موظفيها الدوليّين في أكتوبر المقبل، لكى يعملوا بدوامٍ كامل من داخل ليبيا، وستواصل اليونيسيف توسيع نطاق مساعدتها لكى تتمكن من الوصول إلى 1.5 مليون فتاة وفتى، ولكي تدعم تعزيز المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.