نائب خادم الحرمين يؤكد حرص السعودية على استقرار العراق

جدة (وام)

أكد نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها معه في كل المجالات بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين. جاء ذلك خلال استقبال نائب خادم الحرمين الشريفين في جدة الليلة قبل الماضية وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي، حيث بحثا العلاقات الثنائية خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام والطاقة بشكل خاص بما في ذلك فتح المنافذ البرية، وتسيير رحلات مباشرة، وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي. كما تطرق النقاش إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية، وتأكيد التزام الدولتين الكامل اتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق.

إلى ذلك قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد «نشاطا أكثر وتعاونا أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ورجال الأعمال بين البلدين».