نصف مليون حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن



تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017 صنعاء (الاتحاد) أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس ارتفاع عدد حالات الاشتباه بالكوليرا في اليمن إلى قرابة نصف مليون حالة خلال 107 أيام هي فترة تفشي المرض في البلاد. وذكرت منظمة الصحة على حسابها الرسمي على تويتر أنه منذ 27 أبريل الماضي سُجلت 484 ألفا و733 حالة اشتباه بمرض الكوليرا و1961 حالة وفاة مرتبطة في 22 محافظة من بين 23 محافظة يمنية. وأشارت إلى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة و6 آلاف و386 حالة اشتباه خلال الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن 298 مديرية، أي نحو 89 في المائة من مديريات اليمن البالغ عددها 333، باتت متأثرة بوباء الكوليرا الذي ينجم عادة عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن وباء الكوليرا يزدهر في ظل نظام صحي ضعيف، وأن تفشيه في ‫اليمن‬ هو أحد أعراض هذا النظام الضعيف.