مهربون يلقون 300 مهاجر في بحر العرب

عدن (وكالات)

ألقى مهربون 300 مهاجر في البحر قبالة ساحل اليمن، في نحو 24 ساعة، متسببين بغرق عشرات منهم وفقدان آخرين كانوا يحلمون ببلوغ البلد الفقير الغارق في الحرب أملا في العبور نحو بلد مجاور للعمل. ورجحت منظمة الهجرة الدولية غرق حوالى 55 شخصا.

وقالت إن المهربين أجبروا امس 180 مهاجرا على القفز في البحر، ما أدى إلى غرق خمسة منهم، وفقدان أثر خمسين آخرين، من دون أن تحدد جنسيات المهاجرين أو موقع المأساة.

وقال متحدث باسم المنظمة «أرسلنا فرقنا إلى المكان. وهناك 25 راكبا تتم معالجتهم حاليا على الشاطئ اليمني».

وجاء ذلك غداة مأساة مماثلة أجبر خلالها امس الأول مهرب 120 مهاجرا على القفز في المياه قبيل بلوغ ساحل شبوة في الجنوب بعدما خشي أن يتم اعتقاله لدى وصول المركب إلى منطقة قريبة من الشاطئ. وقالت المنظمة في بيان نقلا عن ناجين إن المهاجرين كانوا صوماليين وأثيوبيين، واجبروا «على القفز في البحر فيما كانوا يقتربون من ساحل محافظة شبوة اليمنية في بحر العرب». وأشارت المنظمة إلى العثور على قبور في الرمال لـ 29 مهاجرا على شاطئ في شبوة بعد أن قام ناجون بدفنهم.

ونقل رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن لوران دي بوك عن ناجين أن «المهرب دفع المهاجرين إلى البحر بعد أن شاهد أشخاصا اعتقد أنهم ممثلون للسلطات». وتابع دي بوك «قالوا لنا أيضا إن المهرب عاد إلى الصومال لاستكمال عمله ونقل المزيد من المهاجرين إلى اليمن على الطريق نفسه»، مضيفا «هذا أمر صادم وغير إنساني». وقال «معاناة المهاجرين على هذا الطريق كبيرة. كثيرون يدفعون للمهربين على أمل الحصول على حياة أفضل».