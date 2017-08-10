«الهلال» تفتتح مشروع تقوية خط كهرباء الريان بالمكلا

المكلا (وام)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وقيادة المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت أمس مشروع تعزيز وتقوية خط كهرباء منطقة الريان شرق المكلا عاصمة المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 أسرة إلى جانب مشروع تعزيز خط كهرباء مسجد منطقة الريان وتزويده بمكيفات الهواء والممول من الهيئة وذلك للتخفيف عن المصلين وطأة الطقس الحار.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت عقب الافتتاح أن الهيئة تعمل دائما على تعزيز البنية التحتية في محافظة حضرموت وإصلاح ما دمر بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون، مشددا على أنهم في فريق الهلال بحضرموت سيعملون جاهدين على مساعدة إخوانهم اليمنيين وسيبذلون قصارى جهدهم من أجل تخفيف معاناتهم خلال الأزمة التي تمر بها بلادهم.

بدوره شكر المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مانع بن يمين دولة الإمارات وممثلها الإنساني بحضرموت هيئة الهلال الأحمر على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي تقدمه «الهلال» في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين من إغاثة ومشاريع بنية تحتية ومبادرات إنسانية وتنموية.

وعبر أهالي المنطقة عن بالغ سعادتهم بالمشروع الذي سيخفف عنهم وطأة الحر شاكرين في الوقت نفسه لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا ما تقدمه لهم من مساعدات من شأنها تيسير حياتهم.