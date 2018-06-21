خليفة بن حريز.. يحلم بريادة «الهندسة النووية»

هناء الحمادي (أبوظبي)

يسعى الشاب الإماراتي خليفة بن حريز إلى أن يكون في مصاف رواد الهندسة النووية في الدولة، حيث لدية الكثير من الأسباب الشخصية لدراسة هذا التخصص العلمي فقد كان شغوفاً بشدة في هذا المجال منذ الصغر وكانت قراءة الكتب المتخصصة بالهندسة الميكانيكية والنورية هو العلم الذي أنهل منه وتعلم منه الكثير من المعرفة، حتى استطاع أن يحجز له كرسي التميز والتفوق في المسابقات العالمية في مجال الهندسة والعلوم أيام المرحلة الدراسية، ولم يتوقف ذلك التميز عند منعطف واحد بل استطاع القيام بإنجاز الكثير من البحوث عن المفاعلات النووية الباردة خلال المرحلة الثانوية لتكون درجات التفوق الدراسي من نصيبه بجدارة.

ويؤكد أن هدفه هو تحقيق التميز الذي يطلع إليه في دراسة أكاديمية في حقل واعد، استطاعت فيه دولة الإمارات أن تخطو خطوات فعلية فيه يقول «دراسة الهندسة الميكانيكية والهندسة النورية تستدعي طاقة ذهنية كبيرة، إذ إنها غنية بالمعلومات والحقائق التي مازالت أتعرف إليها وفق برنامج الدراسة الجامعية، الذي يضم كثيراً من المناهج والتفاصيل، ويصف بن حريز تجربته الأكاديمية والحياتية في الحياة خارج الإمارات بأنها «رائعة ومملوءة بالتحديات والشغف بالفرص والإمكانات».

ويشير إلى أن «الغربة عن الوطن صنعت منه الصبر وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، ويلفت إلى أن «الحنين إلى الوطن يعيش معه لحظة بلحظة»، ويقول: «أفتقد بلادي كل يوم، وأحنّ إلى أهلي، وأتحمل الغربة، لأنها جسر للعبور إلى التميز، ثم العودة إلى الإمارات والإسهام في طموحاتي التي لا تنتهي إلا من خلال تمثيل الدولة بأحسن صورة لرفع راية الوطن في المحامل العلمية ».

وأضاف: تعتبر الهندسة النووية هي إحدى فروع الهندسة التي تهتم بتطبيقات الانشطار والاندماج النووي، أما الهندسة الميكانيكية تهتم بتصميم وتصنيع وتشغيل وتطوير الآلات والأجهزة المستخدمة في مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية، موضحاً أن الهندسة النووية أصبحت مهمة جداً في تطوير الاقتصاد الوطني، والإمارات أصبحت قادرة على تحقيق الإنجاز في ذلك المجال وتبوؤها مراكز عالمية متقدمة في قطاعات اقتصادية وسياحية متعددة.

تحقيق التميّز في الغربة هو الهدف الأسمى والأعلى لكل طالب مجتهد يرنو إلى النجاح، الأمر الذي يستلزم، بلا شك، بذل جهود مضاعفة، لا يمكن التهاون فيها للحصول على النتائج المطلوبة، لاسيما إن كان التخصص هو الهندسة الميكانيكية والنووية ويقول: هذا ما أسعى لتحقيقه خلال رحلتي الدراسية فبتوفيق من رب العالمين ودعاء الوالدين وتنظيم الوقت والتركيز الدائم ووضع الأولويات سأصل إلى ما أصبو له.

طموحات خليفة بن حريز لا حدود لها، فهو يسعى من التحصيل العلمي في جامعة ولاية بنسافينيا أن يكون ضمن الطلبة الإماراتيين المتميزين في التخصص والدرجات العلمية والعودة إلى أرض الوطن وخدمة الوطن كجزء من رد الجميل للقيادة الرشيدة التي لم تبخل على الجميع في الدعم المعنوي والمادي.