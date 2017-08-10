مصرع عشرات الانقلابيين وإسقاط طائرة إيرانية في اليمن

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل عشرات الانقلابيين وجرح العشرات أمس في معارك متفرقة مع قوات الشرعية في اليمن. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أمس مصرع 24 من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بغارة جوية للتحالف العربي ومعارك مع القوات الحكومية في بلدتي عسيلان وبيحان شمال محافظة شبوة، مشيرة إلى أن 11 متمرداً قتلوا مساء أمس الأول في غارة جوية استهدفت مركبة عسكرية كانت تقلهم في منطقة الصفحة ببلدة بيحان المتاخمة لعسيلان وآخر معقل للحوثيين في شبوة.

كما قتل 13 متمرداً أمس في مواجهات مسلحة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية دارت في مواقع عديدة ببلدة عسيلان، حسبما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

وتحدث المصدر عن قتلى حوثيين آخرين سقطوا في قصف مدفعي للقوات الحكومية على مواقع للميليشيات في قرن الصفراء وجبل المنقاش شرق بيحان.