التساوي في الأجر.. يحقق الاستقرار الزوجي

ترجمة: عزة يوسف

أكدت دراسة جديدة أن الأزواج الذين يكسبون القدر نفسه من المال هم أكثر احتمالاً للبقاء معاً والعيش في علاقة زوجية طويلة الأمد، موضحة أنه قد لا يستطيع المال شراء السعادة، لكنه قد يؤدي إلى علاقة زوجية أكثر استقراراً وسعادة.

وحسب موقع her، كشف الباحثون بجامعة كورنيل الأميركية عن أن الشخصين اللذين تقارب دخولهما بالقدر نفسه يكونا أكثر سعادة في علاقاتهما معاً. وقال باتريك إيشيزوكا، المؤلف الرئيس للدراسة: «يبدو أن المساواة تعزز الاستقرار. والمساواة في المساهمات الاقتصادية للرجال والنساء قد تجعل هؤلاء الأزواج يفضلون البقاء معاً».

وألقت الدراسة الضوء على نظرية «شريط الزواج» التي تقول بأنه إذا كان لدى رجل وامرأة دخل مماثل لبعضهما، فمن الأرجح أن تنشأ بينهم علاقة عاطفية تؤدي إلى الزواج، لأن كلا منهما يملك المال بقدر شريكه بالفعل.

وأضاف الباحثون أنه مع ارتفاع تكلفة حفلات الزفاف، بالإضافة إلى زيادة النفقات المطلوبة من منزل وسيارة وغيرها، فإن وجود موارد مشتركة للزوجين أصبحت ذات أهمية كبيرة.