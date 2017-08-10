«الجسر».. قضايا الشباب العربي في 5 قصص

كمال أحمد (أبوظبي)
إصدار الكاتب علاء داوود، والذي عنونه بـ«الجسر»، كناية عن سبيل للتواصل والتفاعل بين الأفراد والمجتمعات العربية. وبتناولنا المبنى، تتراءى لنا قناطر العمل وأقواسه التي تفصح عن نفسها من خلال الآتي: شكل وتصميم الغلاف الذي يحمل مرتسماً يضم كيانات الوطن العربي، وعبارة مرتبطة بالعنوان، وهي «مشاكل الشباب العربي من المحيط إلى الخليج، القضية والحل» ومن هذه العبارة نستشف رؤية الكاتب العروبية الشاملة.
أما مضمون الكتاب فيحتوي على خمسة قصص. القصة الأولى وهي (طوق النجاة) تتناول آفة خطيرة، وهي انتشار وتعاطي المخدرات.
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ويمكن القول إنّ الكاتب من خلال مجموعته القصصية «الجسر» وبأسلوبه السردي السلس، دون تورية أو رمزية، طرح بعض الحلول لبعض المشاكل التي تواجه الشباب العربي. ولكن أيضاً طرح بعض الأسئلة التي أصبحت برسم النخب الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرهم للتصدي لهذه الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.