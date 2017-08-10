«الجسر».. قضايا الشباب العربي في 5 قصص

كمال أحمد (أبوظبي)

إصدار الكاتب علاء داوود، والذي عنونه بـ«الجسر»، كناية عن سبيل للتواصل والتفاعل بين الأفراد والمجتمعات العربية. وبتناولنا المبنى، تتراءى لنا قناطر العمل وأقواسه التي تفصح عن نفسها من خلال الآتي: شكل وتصميم الغلاف الذي يحمل مرتسماً يضم كيانات الوطن العربي، وعبارة مرتبطة بالعنوان، وهي «مشاكل الشباب العربي من المحيط إلى الخليج، القضية والحل» ومن هذه العبارة نستشف رؤية الكاتب العروبية الشاملة.

أما مضمون الكتاب فيحتوي على خمسة قصص. القصة الأولى وهي (طوق النجاة) تتناول آفة خطيرة، وهي انتشار وتعاطي المخدرات.

القصة الثانية وهي (نصر دون هزيمة) حاول الكاتب وفق رؤيته، التركيز على إشاعة الروح الرياضية في المجتمع الطلابي. القصة الثالثة بعنوان (ذاكرة القبضة) حاول الكاتب من خلالها إيقاظ الذاكرة الجمعية. أما القصة الرابعة فهي بعنوان (رائحة الأحلام) وكان فيها نهاية الحلم الذي عاشه محسن (بطل القصة) نهاية مأساوية. القصة الخامسة بعنوان (النداء المليون وليس الأخير) وهي سردية يحاول الكاتب من خلالها، ومن خلال الحوار بين هشام وسفيان إظهار الصورة الحقيقية لحياة المهاجر والوجه الآخر له.

ويمكن القول إنّ الكاتب من خلال مجموعته القصصية «الجسر» وبأسلوبه السردي السلس، دون تورية أو رمزية، طرح بعض الحلول لبعض المشاكل التي تواجه الشباب العربي. ولكن أيضاً طرح بعض الأسئلة التي أصبحت برسم النخب الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرهم للتصدي لهذه الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.