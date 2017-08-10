عصام أبوالقاسم (الشارقة)

دافع المخرج والممثل والكاتب المسرحي عبد الله صالح عن المسرح الإماراتي الجماهيري وهو الفنان الذي يشارك هذه الأيام في مسرحية «العيال طفرت» التي ألفها أحمد الجسمي وأخرجها حسن الرجب. وقال لـ «الاتحاد» إن هذا النوع من المسرح «هو الذي تفضله الجماهير، لأنه يمس أشياء واقعية وقريبة من حياتها ويتسم بالبساطة في شكله وفي موضوعاته»، مشيراً إلى أن الجمهور «في حاجة إلى التسلية والترفيه» في أيامنا هذه.

وذكر صالح أن موجة للمسرح الجماهيري في الدولة بدأت تتشكل في السنوات الأخيرة بعد انحسار، قائلاً إن هذا الأمر يؤشر على «أهمية هذه العروض؛ وإن إقبال الجمهور عليها دليل على أنه بحاجة لها». ولفت إلى أن «مواقع التواصل الاجتماعي وفرت لمنتجي هذا النوع المسرحي إمكانية للتواصل مع عدد أكبر من الجمهور وضمنت لهم عائدات مادية وأصداء واسعة».

واستغرب صالح وقوف البعض ضد المسرح الجماهيري، مشيراً إلى أن تجربة مشاركته في مسرحية «العيال طفرت» التي تتجول على إمارات الدولة لغاية نوفمبر المقبل، أكدت له «أن الساحة المسرحية المحلية يمكن أن تستوعب المسرحيات التي تركز على الأساليب والموضوعات المسرحية الأكاديمية والجادة كما في المهرجانات، كما يمكنها أن تنفتح على المسرحيات الجماهيرية التي تنبني على قصة بسيطة يتم خلالها نقد بعض الظواهر الاجتماعية في قالب كوميدي بسيط وجذاب..».

وأشار صالح إلى أن عروضهم في الشارقة والفجيرة حققت نجاحاً لم يكن يتوقعه، ممتدحاً المرونة التي اتسم بها تعاقد الجهة المنتجة للعرض مع طاقمه التمثيلي والفني وقال: «كفنان ممثل في هذا العرض أعجبني عقد العمل كما أعجبني أن التقي بالجمهور بشكل مستمر وهذا ما يطور تجربة الفنان ويثريها» في إشارة إلى موسمية المهرجانات.

وتتواصل عروض المسرحية الاجتماعية «العيال طفرت» هذه الأيام، حيث ستقدم في رأس الخيمة وفي مطلع الشهر المقبل في أبوظبي.