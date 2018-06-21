نصيحة درو باريمور لتهدئة نوبات غضب الأطفال

القاهرة (الاتحاد)

شاركت النجمة الأميركية درو باريمور نصيحة بسيطة لوقف نوبات الغضب الدارجة للصغار، بإعطاء الطفل لعبة الفقاعات. وأوضحت درو، 43 عاماً، في خبرة نشره موقع msn حيلتها السهلة على حسابها على انستغرام، ولاقت إعجاب الكثير من متابعيها، حيث قالت إن إعطاء فقاعات طفلك هو الحل عندما يغضب طفلك الصغير، ويبدأ في البكاء. وكتبت درو الأمهات بالاحتفاظ بالفقاعات في متناول يديها. لا يمكن للطفل البكاء وهو يتنفس ويزفر الهواء، وهو ما تعتمد عليه لعبة نفخ الفقاعات، كما لا يمكنه الغضب والبكاء عندما يبتسم، ولا يمكنه التقاط الفقاعات دون الكثير من الابتسامات، وهو تشتيت سريع يجعله يعود إلى الهدوء. وأضافت درو أنها من الحيل التي احتاجتها كأم جديدة ولا زلت تستخدمها وقد أفادتها كثيراً بالفعل في التعامل مع ابنتيها أوليف «6 سنوات»، وفرانكي «4 سنوات». وأثنى متابعوها من الآباء والأمهات بالنصيحة، مؤكدين أنها طريقة رائعة لإخراج الأطفال من عواصف غضبهم.