أكثر 5 طرق فاعلية لتناول الطعام الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

أثبت أحد البحوث أن أنماط الأكل تتشكل مبكراً، وفي دراسة جديدة عن عادات أكل المراهقين، كشف المؤلفون عن أفضل خمس إستراتيجيات لجعلهم يأكلون الطعام الصحي، وذلك وفقاً لما نشره موقع Dailymail:

1- تقديم أطعمة صحية متنوعة: يجب على الأم تنويع الأطعمة والمشروبات الصحية التي تقدمها لطفلها والتي تزيد من إقبال الطفل على الغذاء.

2- تقديم خضراوات وفواكه جديدة، جربي إدخال أطعمة جديدة أو محضرة بشكل جديد بجانب أطعمتهم المفضلة.

3- كوني قدوة في تناول الطعام الصحي: بالطبع، عليكِ تناول الطعام الصحي أمام أطفالك الذي تودين أن يتناوله أطفالك.

4- حددي أوقات للوجبات وتناول الطعام كأسرة: من المهم أن يتشارك الآباء وأفراد الأسرة الواحدة الوجبات مع الأطفال والمراهقين على طاولة طعام واحدة بقدر الإمكان، حيث يتيح ذلك الفرصة للآباء للتحدث مع أطفالهم عن مجموعة أشياء، بما فيها التغذية السليمة.

5- اطلب المساعدة: يلجأ عدد قليل من الأسر إلى مسعدة احترافية أو نصيحة طبية من اختصاصيين صحيين حتى لو كانت الأسرة تضم طفلاً يعاني زيادة الوزن أو السمنة، الأمر الذي له تأثير سلبي للغاية على مستقبل هؤلاء الأطفال؛ لذلك يجب عدم الخجل من طلب المساعدة من الأهل أو الأطباء في تلك الحالة.