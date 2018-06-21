حليم.. «في يوم في شهر في سنة»

القاهرة (الاتحاد)

«في يوم في شهر في سنة، تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أنا، أطول من الأيام، وداع يا دنيا الهنا، وداع يا حب يا أحلام» .. مقدمة واحدة من أجمل وأرق الأغنيات التي شدا بها عبد الحليم حافظ، وكتبها الشاعر مرسي جميل عزيز ولحنها كمال الطويل وغناها حليم ضمن أحداث فيلم «حكاية حب» 1959.

وتوقف الباحث والمؤرخ الموسيقي الدكتور سعد الله آغا القلعة عند هذه الأغنية ورد فيها على الاتهامات التي طالت حليم بأن مساحة صوته كانت محدودة، وقال: المساحة الصوتية عند المؤدين والمغنين والمطربين، عنصر كانت له أهمية كبيرة عند أداء قوالب الغناء التقليدي كالموشحات والأدوار والقصائد والمواويل، وهذه الأغنية تعرفنا على طريقة حساب المساحة الصوتية في أغنية ما، وهذا عنصر مهم لأي ملحن، لوضع لحنه في حدود المساحة الصوتية لمن يوضع له اللحن، وعنصر مهم للجمهور الذي يسعى لفهم الموسيقى، ليدعم إمكانياته في التذوق والحكم السليم على الأعمال الغنائية.

وفي الأغنية يتركز اللحن في مشهدين الأول في منطقة الأصوات المنخفضة: حبيبي شايفك وانت بعيد، وأنا في طريق السهد وحيد، وكل خطوة في بعدك ليل، وشوق وذكرى وجرح جديد، ووصل حليم بصوته في هذا المقطع لمنطقة الأصوات العريضة أو المنخفضة إلى أقل درجة، وهي الصول قرار، وهي درجة صوتية تعتبر من أكثر الأصوات انخفاضاً إذا أديت من قبل الرجال، أما الثاني فيصل صوته فيه إلى منطقة الأصوات الحادة إلى درجة الميجاوات، وهي ليست درجة حادة بالنسبة إلى أصوات المطربين الذين يؤدون الموشحات: كنت أتمنى يطول العمر، وأعيش حواليك، ولا أشوف عمري، دمعة حزينة جوة عينيك، وقال محمد عبد الغني السيد، نجل المطرب الشهير عبد الغني السيد، إنه لم تكن هناك أية حساسية أو منافسة بين والده وحليم كما كانت تبث وسائل الإعلام والصحافة آنذاك، وأنه كانت تربطهما علاقة إنسانية جميلة، وأن حليم زار والده في مرضه الأخير في شتاء 1962، وطلب منه أن يغني له «في يوم، في شهر، في سنة»، وغناها حليم بصعوبة وهو يحاول إخفاء دموعه، وفي الحفلة الغنائية الأولى لحليم بعد وفاة عبد الغني، طلب منه الجمهور أن يغني لهم «على قد الشوق»، إلا أنه يومها خاطبهم قائلاً: سأغني الآن الأغنية التي كان يحبها عبد الغني السيد إهداءً مني لروحه.. «في يوم، في شهر، في سنة».