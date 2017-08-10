سلوى تهزم «قدوتها»

لندن (أ ف ب)

على طريقة مراهقي عصر التواصل الاجتماعي، لم تنس العداءة البحرينية سلوى ناصر عيد التذكير بمتابعتها النجمة الأميركية أليسون فيليكس على انستجرام، حتى بعد تفوقها عليها محرزة فضية سباق 400 م في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن.

عن فيليكس صاحبة 6 ذهبيات والتي عادلت ببرونزيتها الرقم القياسي لعدد الميداليات في بطولة العالم (14)، قالت سلوى: هي قدوتي وأشاهدها منذ طفولتي. أنا من متتبعيها على انستجرام.

لكن ابنة التاسعة عشرة سيتابعها كثيرون من الآن فصاعداً، فبحسب مدربها النيجيري جون جورج أوبيا: لا شك بأنها ستصبح بطلة للعالم في السنوات القليلة المقبلة.

خزنت سلوى طاقتها، وبعد بداية بطيئة، انقضت على متصدرتي السباق الأميركية فيليس فرانسيس صاحبة الذهبية وفيليكس التي رضخت للموهبة البحرينية الصاعدة.