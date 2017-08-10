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سلوى تهزم «قدوتها»
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تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017

لندن (أ ف ب)

على طريقة مراهقي عصر التواصل الاجتماعي، لم تنس العداءة البحرينية سلوى ناصر عيد التذكير بمتابعتها النجمة الأميركية أليسون فيليكس على انستجرام، حتى بعد تفوقها عليها محرزة فضية سباق 400 م في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن.

عن فيليكس صاحبة 6 ذهبيات والتي عادلت ببرونزيتها الرقم القياسي لعدد الميداليات في بطولة العالم (14)، قالت سلوى: هي قدوتي وأشاهدها منذ طفولتي. أنا من متتبعيها على انستجرام.

لكن ابنة التاسعة عشرة سيتابعها كثيرون من الآن فصاعداً، فبحسب مدربها النيجيري جون جورج أوبيا: لا شك بأنها ستصبح بطلة للعالم في السنوات القليلة المقبلة.

خزنت سلوى طاقتها، وبعد بداية بطيئة، انقضت على متصدرتي السباق الأميركية فيليس فرانسيس صاحبة الذهبية وفيليكس التي رضخت للموهبة البحرينية الصاعدة.

قالت سلوى التي سجلت رقماً شخصياً بزمن 50.06 ثانية: أنا فخورة وسعيدة ولم أتوقع ميدالية. لا يتعلق الأمر بالفوز على فيليكس بل بإحراز ميدالية وتحسين وقتي. السباق كان قاسياً بسبب برودة الطقس وحاولت تقديم الأفضل. اعتقد أن المرة المقبلة قد احقق الفوز إن شاء الله. ولدت سلوى ناصر في نيجيريا لأم نيجيرية ووالد بحريني، وانتقلت عائلتها في طفولتها إلى مملكة البحرين. ... المزيد
     
 

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