سلوى تهزم «قدوتها»

لندن (أ ف ب)
على طريقة مراهقي عصر التواصل الاجتماعي، لم تنس العداءة البحرينية سلوى ناصر عيد التذكير بمتابعتها النجمة الأميركية أليسون فيليكس على انستجرام، حتى بعد تفوقها عليها محرزة فضية سباق 400 م في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن.
عن فيليكس صاحبة 6 ذهبيات والتي عادلت ببرونزيتها الرقم القياسي لعدد الميداليات في بطولة العالم (14)، قالت سلوى: هي قدوتي وأشاهدها منذ طفولتي. أنا من متتبعيها على انستجرام.
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خزنت سلوى طاقتها، وبعد بداية بطيئة، انقضت على متصدرتي السباق الأميركية فيليس فرانسيس صاحبة الذهبية وفيليكس التي رضخت للموهبة البحرينية الصاعدة.
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