محسن سرحان.. عاشق السينما المصرية

القاهرة (الاتحاد)
محسن سرحان.. ممثل مصري شهير، أثرى الساحة الفنية بأكثر من 250 عملاً تنوعت بين السينما والتلفزيون، وساعدته وسامته وثقافته وبنيانه الجسماني القوي، لكونه كان يمارس رياضة الملاكمة، في القيام بأدوار عديدة.
ولد في بورسعيد في 6 يناير 1916، وبعدما حصل على البكالوريا عمل موظفاً بوزارة الزراعة، ثم انتقل إلى القاهرة، وفيها تألق في رياضة الملاكمة التي فتحت له بوابة الفن، حيث جذب بنيانه الجسماني القوي أنظار مخرجي تلك الفترة، والتحق بالفرقة المسرحية القومية عام 1940، وترك وظيفته الحكومية وتفرغ للسينما، وقدم أول أفلامه «بنت الباشا المدير» مع ماري كويني 1938.
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وقدم عشرات المسلسلات التي تنوعت بين التاريخية والدينية والاجتماعية والرومانسية والبوليسية، وبدأها 1968 بمسلسل «مفتش المباحث»، ثم «الأصيل»، و«طائر البحر»، و«النمس»، و«الإمام مالك»، و«القرين»، و«سباق الثعالب»، و«جمال الدين الأفغاني»، و«جواري بلا قيود»، و«لا إله إلا الله»، و«حكايات هو وهي»، وشارك في مسرحيات عديدة، منها «غادة الكاميليا»، و«بداية ونهاية»، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز، منها وسام الجمهورية 1964، وشهادة التقدير الذهبية من الجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما للريادة 1983، ودرع التلفزيون 1985، وتزوج أربع مرات، ثلاث منهن من خارج الوسط الفني، وكانت الثانية الفنانة سميحة أيوب، وأنجب 4 أبناء هم إبراهيم وآمال ومحمود وألفت، وتوفي عن 77 عاماً في 7 فبراير 1993.