محسن سرحان.. عاشق السينما المصرية

القاهرة (الاتحاد)

محسن سرحان.. ممثل مصري شهير، أثرى الساحة الفنية بأكثر من 250 عملاً تنوعت بين السينما والتلفزيون، وساعدته وسامته وثقافته وبنيانه الجسماني القوي، لكونه كان يمارس رياضة الملاكمة، في القيام بأدوار عديدة.

ولد في بورسعيد في 6 يناير 1916، وبعدما حصل على البكالوريا عمل موظفاً بوزارة الزراعة، ثم انتقل إلى القاهرة، وفيها تألق في رياضة الملاكمة التي فتحت له بوابة الفن، حيث جذب بنيانه الجسماني القوي أنظار مخرجي تلك الفترة، والتحق بالفرقة المسرحية القومية عام 1940، وترك وظيفته الحكومية وتفرغ للسينما، وقدم أول أفلامه «بنت الباشا المدير» مع ماري كويني 1938.

واشتهر في بدايته بأدوار صديق البطل الوفي، وهو ما ظهر في أفلام «شاطئ الغرام» مع ليلى مراد، و«قسمة ونصيب» مع يحيى شاهين، و«أنا بنت مين» مع فريد شوقي وليلى فوزي، و«اشكي لمين» مع شادية وفاتن حمامة، ثم حصل على البطولة الرجالية في أفلام «على كيفك» مع ليلى فوزي وتحية كاريوكا، و«لك يوم يا ظالم»، و«من عرق جبيني»، و«سلو قلبي»، و«كاس العذاب» مع فاتن حمامة، و«غلطة أب»، و«آمال» مع شادية، و«نافذة على الجنة» مع مريم فخر الدين، و«أنا ذنبي إيه» مع ليلى فوزي، و«حدث ذات ليلة» مع هدى سلطان، و«المال والبنون» مع عقيلة راتب، و«دعوني أعيش»، و«الغريب» مع ماجدة، وفي 1954 أنتج وقام بالبطولة المطلقة لفيلم «أنا الحب» مع شادية، ويحيى شاهين الذي ارتبط معه بصداقة قوية امتدت حتى وفاته، وقدم بعده «سجين أبو زعبل»، و«سمارة»، و«عفريت سمارة» مع تحية كاريوكا، وقدم فيهما دوره الأشهر «سيد أبوشفة»، و«الضابط فؤاد حسين».

وقدم عشرات المسلسلات التي تنوعت بين التاريخية والدينية والاجتماعية والرومانسية والبوليسية، وبدأها 1968 بمسلسل «مفتش المباحث»، ثم «الأصيل»، و«طائر البحر»، و«النمس»، و«الإمام مالك»، و«القرين»، و«سباق الثعالب»، و«جمال الدين الأفغاني»، و«جواري بلا قيود»، و«لا إله إلا الله»، و«حكايات هو وهي»، وشارك في مسرحيات عديدة، منها «غادة الكاميليا»، و«بداية ونهاية»، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز، منها وسام الجمهورية 1964، وشهادة التقدير الذهبية من الجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما للريادة 1983، ودرع التلفزيون 1985، وتزوج أربع مرات، ثلاث منهن من خارج الوسط الفني، وكانت الثانية الفنانة سميحة أيوب، وأنجب 4 أبناء هم إبراهيم وآمال ومحمود وألفت، وتوفي عن 77 عاماً في 7 فبراير 1993.