راشد الخضر.. مكتشف النجوم

سعيد ياسين (القاهرة)
راشد الخضر.. صاحب بصمة مميزة في تاريخ الأغنية الكويتية، وهو من أشهر ملحنيها، حيث قدم ألحاناً ورؤية حديثة تواكب العصر، وأضاف ملامح جديدة لهوية الأغنية الكويتية.
ولد عام 1956، وتلقى دراسته في مدارس الكويت، وظهرت مبكراً موهبته في الموسيقى والألحان، وأصقلها بالانضمام إلى المعهد العالي للفنون الموسيقية، وتخرج فيه 1981، وانطلق بعده ليحقق أحلامه في التلحين، وكان أول من قدم له يد العون كملحن شاب الفنان محمد البناي عام 1979، خصوصاً وأنه كان مشهوراً بغناء العدنيات، فعمل الاثنان معاً على ألبوم حصد نجاحاً كبيراً، وضم أغنيات «يا ليل هون علينا» و«تدللتي» و«أبحرت» و«تناسينا»، إلى جانب أغنيات أخرى من كلمات الخضر وألحانه، وفي الثمانينيات كون مع الشاعر عبد اللطيف البناي ثنائياً فنياً، وقدما معاً العديد من الأغنيات الحديثة، بعضها ذات إيقاع سريع واكب المرحلة.
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كما قدم مجموعة من الألحان الوطنية والرياضية، منها «عاشت لنا الكويت»، و«أنا كويتي»، و«الأولى أنت»، و«راجعين يا أغلى بلد» لعبدالله الرويشد، و«فوز فيها» لعبد الكريم عبد القادر، وأوبريت «خليجي 10» الذي لحنه بمناسبة افتتاح كأس الخليج 1990 في الكويت، وغناه عبد الكريم عبدالقادر، وعبدالله الرويشد، وكانت له بعض المشاركات الفنية بعد احتلال الكويت، منها أغنية «يا جابر»، و«هيا إلى الجهاد»، و«يا دار أنت عزنا»، و«يا شعب جابر»، و«وقت الفزعة» للشاعر أحمد الفهد، و«فري كويت» لعبدالله الرويشد، وتوفي في 7 يناير 1998، وبعد وفاته أطلق اسمه على مسرح المعهد.