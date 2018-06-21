تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عبر المخرج الإماراتي راكان عن سعادته الكبيرة بعد أن استحوذ مسلسله «البشارة» على اهتمام الجمهور في رمضان وحصوله على كلمات الإشادة والإعجاب على العمل الذي ظهر من خلاله للمرة الأولى كمخرج للدراما، معترفاً أن «البشارة» يستحق الصدارة في رمضان، خصوصاً بعدما حصد مراكز متقدمة في استطلاعات بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية.

وقال راكان: «البشارة» يستحق الصدارة، لعدة أسباب أهمها وجود الفنان ونجم الكوميديا في الإمارات جابر نغموش الذي أعطى للعمل كل جهده وطاقته لكي يظهر بهذا الشكل المشرف، إضافة إلى اكتشاف وجوه إماراتية كان لها بصمة خاصة، بعد إعطائها فرصة الظهور الحقيقية ولعب أدواراً رئيسة في هذا العمل، وعلى رأسهم من الفنانين الواعدين عيسى عرب وميثا محمد ونوال الزمن وإيمان، إلى جانب الظهور الاستثنائي للفنان الشاب أحمد صالح، الذي حقق نجاحاً كبيراً في السينما، وها هو يستثمر نجاحه الحالي في الدراما في أول تجربة له في عالم التلفزيون.

تظافر الجهود

وأشار إلى أن عمله لم يكن يحقق هذا النجاح الكبير إلا بالدعم المباشر الذي تلقاه من مسؤولي «أبوظبي للإعلام» وزيارة المسؤولين لموقع التصوير وتشجيعهم المباشر لطاقم العمل كان من أهم الأسباب التي حفزت الجميع على العمل وإنجازه في فتره قياسية لا تتجاوز 42 يوم تصوير، إلى جانب تظافر الجهود مع المنتج سلطان النيادي والكاتب سعد المدهش.