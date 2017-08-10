5 حقائق عن دوري الإثارة والجنون

محمد حامد (دبي)

يحتفل عشاق الدوري الإنجليزي بمرور ربع قرن على انطلاقته بنظامه الحالي، وسط تغيرات كبيرة حدثت منذ انطلاقته موسم 1992 - 1993 حتى الموسم الحالي الذي يبدأ اليوم، وتظل لغة الأرقام الشاهد الأكثر دقة على حدوث تطورات كبيرة جعلت منه الدوري الأقوى والأغنى والأكثر جماهيرية في العالم.

113 جنسية

01 البريميرليج أقرب ما يكون إلى «الدوري العالمي» الذي يقام على الأراضي الإنجليزية، فقد شارك في مبارياته 113 جنسية، وهو ما لم يحدث في أي دوري آخر على مدار تاريخ كرة القدم، فقد خاض 112 لاعباً أجنبياً مباريات الأسبوع الأخير الموسم الماضي من بين 220 لاعباً، في حين كان عدد الأجانب فيه 13 لاعباً فقط من 242 في الأسبوع الأول لموسم الانطلاقة 1992 - 1993، وكانت بداية ظهور قوة الأجانب بصورة لافتة في 26 ديسمبر 1999 حينما خاض تشيلسي مباراته أمام ساوثهامتون بتشكيلة كاملة من اللاعبين الأجانب دون وجود أي لاعب إنجليزي ويستمر الجدل حول إيجابيات وسلبيات الأجنبي.