ياسمين صبري: طموحي العالمية.. وسأصل إليها

محمد قناوي (القاهرة)

استطاعت نجمة السينما المصرية الجديدة ياسمين صبري خلال فترة قصيرة، أن تثبت موهبتها الحقيقية وأن تصعد سلم البطولة بخطوات سريعة وأصبحت حديث الجميع ليس بفضل جمالها وأناقتها المفرطة فقط ولكن بفضل موهبة حقيقية تعرف كيف تلعب على أوتار المشاهد ليصدقها في كل ما تقوله وتؤديه، وفي الوقت نفسه قدمت أدواراً متنوعة مع كبار النجوم أفادتها كثيراً.

في البداية عبرت ياسمين صبري عن سعادتها باستقبال الجماهير لفيلم «ليلة هنا وسرور» الذي يعرض حالياً وتقوم فيه بالبطولة النسائية أمام النجم الشاب محمد عادل إمام.. وقالت: هذا اللقاء الثاني الذي يجمعني بالفنان محمد عادل إمام ويشارك في بطولته رحاب الجمل وبيومى فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، ومن إخراج حسين المنياوى، والفيلم يقدم توليفة من الكوميديا إلى جانب عدد من مشاهد الأكشن بشكل جديد‏‭ ‬وأجسد ‬من ‬خلاله ‬شخصية «‬هنا» ‬التي ‬يقع «‬سرور» ‬في ‬غرامها، ‬والذي ‬يجسد ‬دوره ‬محمد ‬عادل ‬إمام، ‬حيث ‬يقدم ‬شخصية ‬رجل ‬أعمال ‬يتورط ‬مع ‬إحدى ‬العصابات ‬ويضطر ‬للهروب ‬منهم ‬لحين ‬تنتهى ‬الأحداث ‬بزواجه ‬من«‬هنا» ‬بعد ‬مواجهة ‬تلك ‬العصابة، مشيرة إلى أن إعجابها بالسيناريو الذي كتبه مصطفى صقر ومحمد عز لفيلم «ليلة هنا وسرور» إلى جانب الانسجام الذي يجمعها بالفنان محمد إمام دفعها لقبول هذا العمل، مؤكدة أنها كانت تتوقع هذا النجاح.

بطلة العمل

وعن الشكوى الدائمة من الممثلات الشابات بأن مساحة أدوارهن صغيرة قالت: أنا بطلة العمل وسعيدة بدوري وحجمه وأنا لا أبحث عن المساحة فقط ولكن اهتم أن يكون الدور مؤثراً. وبالنسبة لانحيازها للأعمال الكوميدية، خاصة أن «ليلة هنا وسرور» هو التجربة الثانية لها بعد «جحيم في الهند»، أوضحت أنها تحب الكوميديا للغاية وأن فكرة تكرار التجربة مع محمد إمام في فيلم كوميدي لم تكن مقصودة، ولكن العمل عرض عليها وأعجبتها قصته، مؤكدة ضرورة التنوع في الألوان التي يقدمها الفنان.