«البريمير ليج».. سباق مفتوح وأحلام مشروعة

لندن (د ب أ)

تنطلق النسخة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) اليوم، حيث يسعى تشيلسي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، رغم المنافسة الشرسة المتوقعة من العديد من فرق المسابقة، حيث الأحلام المشروعة في السباق المفتوح.

وتطمح العديد من أندية البطولة في الحصول على اللقب، لاسيما توتنهام هوتسبير، وصيف بطل النسخة الماضية، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، اللذان أبرما صفقات من العيار الثقيل، وكذلك ليفربول وأرسنال، اللذان يسعيان للعودة إلى منصة التتويج مجددا.

وأنفقت الأندية المشاركة في البطولة مبالغ طائلة لتعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث توقعت شركة ديلويت العالمية للاستشارات والتدقيق المالي أن يتجاوز حجم النفقات الحالية الرقم القياسي الذي تحقق العام الماضي، حينما بلغ 165 .1 مليار جنيه إسترليني (52 .1 مليار دولار).

وعقب فوز تشيلسي باللقب في مايو الماضي، قرر الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق الاستعانة بتيموي باكايوكو لاعب موناكو الفرنسي، لتدعيم خط الوسط عقب رحيل الصربي نيمانيا ماتيتش لمانشستر يونايتد، بينما تعززت صفوف الفريق أيضا بالتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الإسباني، وأنطونيو روديجير مدافع روما الإيطالي.