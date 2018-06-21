هل يختار الطفل ملابسه وألعابه بنفسه؟

الاتحاد (القاهرة)

«لا أريد هذا الفستان.. أريد الفستان الأحمر» .. «لا أريد القطار.. أريد السيارة» .. «لا أرغب في قميص كهكذا .. بل أريد ذلك المنقوش عليه صور الحيوانات»... مشاهد يومية متكررة عندما تصطحب الأم طفلها أو طفلتها وهما يقفان على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، عادة في بداية مرحلة الطفولة المتوسطة التي يلج فيها الطفل عامه الثالث، ويبدأ في إدراك وفهم بعض من علاقته بالأشياء، ولا سيما ما يخصه منها.

وعادة ما يتكرر المشهد كثيراً في أوقات الخروج. وفي كثير من الأحيان تصطدم رغبة الطفل بعوامل أخرى قد لا يدركها جيداً، ويصرّ على ارتداء ما يريد وإن كان لا يناسب الطقس أو غير منسجم في الألوان، ولا يعرف ما الذي يتماشى مع ما يريد. أو قد تكون اللعبة التي يختارها غير مناسبة، أو تحمل درجة من الضرر أو الخطورة عليه بحسب عمره الزمني، لكن هل اختيارات الطفل بشكل عام ذات صلة بتكوين سماته الشخصية وميوله واتجاهاته؟

توكيد الذات

الدكتور صفوت الغنيمي، أستاذ العلوم السلوكية بكلية التربية، يوضح أن ترك مساحة ما كي يحدد الطفل اختياراته ورغباته بحرية في سن الثلاث سنوات، بداية صحية لتوكيد الذات، فقد يعبر الطفل في رفضه عن نفسه، لأنه طيلة الوقت ينفذ ما تطلبه الأم، وقد يجدها فرصة أن تسأله تختار هذا أو تلك، فيختار ما يخالف إرادتها.