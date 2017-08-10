مهمة سهلة لبايرن ودورتموند في ضربة البداية

برلين (د ب أ)

يستهل بوروسيا دورتموند حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا لكرة القدم بمواجهة رايلازين ارلين المتواضع غداً، كما يخرج بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا لملاقاة كيمنيتس في اليوم ذاته ضمن دورالـ32 للمسابقة.

وفي الوقت الذي خضع فيه بايرن ودورتموند للاختبار من خلال اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي في كأس السوبر، فإن الدور الأول لكأس ألمانيا يمثل مهمة أكثر جدية، رغم أن كليهما لن يواجه اختباراً صعباً في ضربة البداية للمسابقة.

وقال رومان بوركي حارس مرمى دورتموند، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية على يد بايرن في كأس السوبر الألماني: «من خلال الاستفادة من الإدراك المتأخر، فإننا على الأرجح سنستخلص الكثير من الإيجابيات من هذه المباراة، لقد انتشرنا بشكل جيد داخل الملعب، علينا أن نواصل اللعب وفقاً لهذه الوتيرة».

رايلازين ارلين فريق الدرجة الخامسة لم يتمكن من إقامة المباراة على ملعبه المتواضع، ليتم نقل اللقاء إلى ملعب فرايبورج.