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عراقة «الكلاسيكو» وروعة التغطية على «القنوات المفتوحة» اليوم

«أبوظبي الرياضية».. «السوبر الإسباني» بكل مفردات الإبداع
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تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

‭ ‬تجمع ‬قنوات ‬أبوظبي ‬الرياضية ‬كل ‬عناصر ‬الإثارة ‬والتشويق ‬في ‬كرة ‬القدم، ‬حيث ‬عراقة ‬الكلاسيكو ‬وسحر ‬النجوم ‬وروعة ‬التغطية ‬في ‬أسبوع ‬السوبر ‬الإسباني ‬بين ‬برشلونة ‬وريال ‬مدريد، ‬بداية ‬من ‬اليوم ‬وحتى ‬الساعات ‬الأولى ‬من ‬صباح 17 أغسطس ‬الجاري ‬عبر ‬قناتيها ‬المفتوحتين الأولى ‬والثانية، ‬حيث ‬تقام ‬مباراة ‬الذهاب ‬بملعب «‬كامب ‬نو» ‬الأحد ‬المقبل، والإياب ‬في «‬سنتياجو ‬برنابيو» ‬بمدريد ‬الأربعاء ‬المقبل.

وتضع قنوات أبوظبي الرياضية المشاهد في العالم العربي أمام أجمل فصول الإبداع للحدث الكروي الأكثر مشاهدة في العالم بعد نهائي المونديال، من خلال تغطية استثنائية تمر بثلاث محطات رئيسية قبل وأثناء وبعد الحدث ومن دون توقف، تتضمن لقاءات وتقارير ومباريات كلاسيكية وفواصل وبرامج يومية وبثاً مباشراً للمؤتمرات الصحفية واستوديوهات من أرضية الملعب، ولقاءات حصرية مع أبرز نجوم الفريقين.

وفي الثانية من بعد ظهر اليوم يبدأ «العرض الكبير» على قنوات أبوظبي الرياضية بتقديم ملخص المواجهات السابقة بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر.

وفي العاشرة مساء تبث أول رسالة من إسبانيا تستعرض آخر الاستعدادات من تدريبات الفريقين، واللمسات الأخيرة وكيف يترقب الشارع الإسباني تلك المواجهة وقراءة في عناوين أهم الصحف الرياضية.

وتستمر فصول تغطية ما قبل الحدث، وتقدم أبوظبي الرياضية ليلة المباراة برنامج مباشر من أرضية «كامب نو» معقل «البارسا» في السادسة مساء الغد، يقدمه عمر الجغيمان وكريم الطرهوني، يتضمن لقاء حصرياً مع خوان لابورتا أنجح رئيس في تاريخ برشلونة خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق الفريق تحت رئاسته من 2003 حتى 2010 أربعة ألقاب للدوري ولقبين لدوري الأبطال وثلاثة ألقاب للسوبر الإسباني ولقباً وحيداً لكل من كأس الملك وكأس السوبر الأوروبي ومونديال أندية العالم. ... المزيد
     
 

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