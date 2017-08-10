«أبوظبي الرياضية».. «السوبر الإسباني» بكل مفردات الإبداع

أبوظبي (الاتحاد)

‭ ‬تجمع ‬قنوات ‬أبوظبي ‬الرياضية ‬كل ‬عناصر ‬الإثارة ‬والتشويق ‬في ‬كرة ‬القدم، ‬حيث ‬عراقة ‬الكلاسيكو ‬وسحر ‬النجوم ‬وروعة ‬التغطية ‬في ‬أسبوع ‬السوبر ‬الإسباني ‬بين ‬برشلونة ‬وريال ‬مدريد، ‬بداية ‬من ‬اليوم ‬وحتى ‬الساعات ‬الأولى ‬من ‬صباح 17 أغسطس ‬الجاري ‬عبر ‬قناتيها ‬المفتوحتين الأولى ‬والثانية، ‬حيث ‬تقام ‬مباراة ‬الذهاب ‬بملعب «‬كامب ‬نو» ‬الأحد ‬المقبل، والإياب ‬في «‬سنتياجو ‬برنابيو» ‬بمدريد ‬الأربعاء ‬المقبل.

وتضع قنوات أبوظبي الرياضية المشاهد في العالم العربي أمام أجمل فصول الإبداع للحدث الكروي الأكثر مشاهدة في العالم بعد نهائي المونديال، من خلال تغطية استثنائية تمر بثلاث محطات رئيسية قبل وأثناء وبعد الحدث ومن دون توقف، تتضمن لقاءات وتقارير ومباريات كلاسيكية وفواصل وبرامج يومية وبثاً مباشراً للمؤتمرات الصحفية واستوديوهات من أرضية الملعب، ولقاءات حصرية مع أبرز نجوم الفريقين.

وفي الثانية من بعد ظهر اليوم يبدأ «العرض الكبير» على قنوات أبوظبي الرياضية بتقديم ملخص المواجهات السابقة بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر.

وفي العاشرة مساء تبث أول رسالة من إسبانيا تستعرض آخر الاستعدادات من تدريبات الفريقين، واللمسات الأخيرة وكيف يترقب الشارع الإسباني تلك المواجهة وقراءة في عناوين أهم الصحف الرياضية.