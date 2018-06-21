سيارات 2018 تحصد جوائز السرعة والأداء الخارق

يحيى أبو سالم (دبي)
وعدت أشهر شركات السيارات العالمية، محبي وعشاق طرازاتها السريعة، بمجموعة من الطرازات المميزة خلال هذا العام، حيث تتنافس العلامة البريطانية الشهيرة «آستون مارتين» من خلال سياراتها الأسطورة «V600»، والتي أعيد إحياؤها من جديد، مع كلٍ من الألمانيتين «بي أم دبليو وبورشة»، من خلال سيارتهما الجديدة كلياً على التوالي، «الجيل الرابع من إكس 5»، والتي جاءت بعدد لا محدود من الميزات والإمكانيات، و«911 سبيدستر كونسيبت»، والتي جاءت بسقف مفتوح وتصميم مميز، بالإضافة إلى قوة هائلة تفوق 500 حصان. ليتنافس الجميع مع اليابانية السوبر خارقة من نيسان ذات الباع الطويل في حصد جوائز السرعة والأداء الخارق «جي تي - آر نيسمو جي تي 3»، التي تجمع بين طياتها ما تقدمه سيارات السباق من قوة وإمكانيات، وما تقدمه سيارات الشوارع من إمكانيات وتكنولوجيا متفوقة.
ولادة الأسطورة «آستون مارتين V600»
|
وتم تصميم V600 بشكل ملفت للانتباه وبدعم من الإصدار الحديث لمحرك التنفس الطبيعي V12 سعة 6.0 ليتر، والذي ينتج قوة تعادل 6000 حصان. ويوفر ناقل الحركة اليدوي بسبع سرعات تجربة قيادة متميزة، فيما يمنح نظام التعليق الأمامي والخلفي المزدوج بشرائح التحميل المستقلة والتي تمتاز بتخميد تكيفي على 3 مراحل من خلال تجربة قيادة فائقة في مختلف الظروف. وتمتاز V12 Vantage V600 بحضور قوي على الطريق، وتستفيد من إشارات التصميم القوي عبر السطح الخارجي الكامل المصنوع من ألياف الكربون. وكما هي الحال مع التصاميم الكلاسيكية التي تعود لتسعينيات القرن الماضي، تتألق السيارة V600 بصفيحة ألواح جانبية أعيد تصوّر تصميمها وغطاء محرك بارز يفيض بتلميحات القوة الكامنة تحته. وبلونه الداكن، يتيح شبك المقدمة الفريد توفير أقصى قدر من الهواء والتبريد للمحرك V12، فيما يواصل الجزء الخلفي من السيارة إيحاءاته للطبيعة القوية التي تمتاز بها السيارة. ويتيح ناشر الهواء الجديد كلياً والمصنوع من ألياف الكربون خلفية لنظام العادم رباعي الفوهات الملفت للانتباه. ويبدو المظهر الخارجي لسيارة V600 أكثر تميزاً مع العجلات المصنوعة خصيصاً من الألمنيوم.
|