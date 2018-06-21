سيارات 2018 تحصد جوائز السرعة والأداء الخارق

يحيى أبو سالم (دبي)

وعدت أشهر شركات السيارات العالمية، محبي وعشاق طرازاتها السريعة، بمجموعة من الطرازات المميزة خلال هذا العام، حيث تتنافس العلامة البريطانية الشهيرة «آستون مارتين» من خلال سياراتها الأسطورة «V600»، والتي أعيد إحياؤها من جديد، مع كلٍ من الألمانيتين «بي أم دبليو وبورشة»، من خلال سيارتهما الجديدة كلياً على التوالي، «الجيل الرابع من إكس 5»، والتي جاءت بعدد لا محدود من الميزات والإمكانيات، و«911 سبيدستر كونسيبت»، والتي جاءت بسقف مفتوح وتصميم مميز، بالإضافة إلى قوة هائلة تفوق ‎500 حصان. ليتنافس الجميع مع اليابانية السوبر خارقة من نيسان ذات الباع الطويل في حصد جوائز السرعة والأداء الخارق «جي تي - آر نيسمو جي تي 3»، التي تجمع بين طياتها ما تقدمه سيارات السباق من قوة وإمكانيات، وما تقدمه سيارات الشوارع من إمكانيات وتكنولوجيا متفوقة.

ولادة الأسطورة «آستون مارتين V600»

يحافظ الاسم V600 على الطابع الكلاسيكي في تراث الشركة البريطانية العريقة، حيث ولدت سيارة V600 الأسطورية من جديد على شكل نموذج محدود الإصدار، وذلك من النسخة V12 Vantage V600 الجديدة كلياً، والمستوحاة من سيارة V8 Vantage V600 الأصلية. والتي تأتي بقوة 600 حصان، وكانت تعتبر ولفترة طويلة إحدى أقوى السيارات الرياضية الخارقة التي يصعب منافستها. وبعد ما يصل إلى 20 عاماً، حصل قسم التخصيص في الشركة البريطانية العريقة على طلب من أحد العملاء لابتكار إصدار محدود بـ 14 سيارة V12 Vantage V600 جديدة كلياً، حيث ستضم هذه السلسلة سبع سيارات كوبيه وسبع سيارات رياضية مكشوفة تحمل اسم «Triple V»، لتتفرد بمحركات V12 V600 وعلبة تروس يدوية ذات أداء لافت للانتباه. وبدعم من الجيل السابق لسيارات Vantage ذات الهيكل الأحادي «VH»، تجمع 2018 V12 Vantage V600 بين الأداء المعاصر للسيارة الرياضية القوية مع التصميم الكلاسيكي الاستثنائي لخلق النموذج الأمثل على الإطلاق من سيارات Vantage.

وتم تصميم V600 بشكل ملفت للانتباه وبدعم من الإصدار الحديث لمحرك التنفس الطبيعي V12 سعة 6.0 ليتر، والذي ينتج قوة تعادل 6000 حصان. ويوفر ناقل الحركة اليدوي بسبع سرعات تجربة قيادة متميزة، فيما يمنح نظام التعليق الأمامي والخلفي المزدوج بشرائح التحميل المستقلة والتي تمتاز بتخميد تكيفي على 3 مراحل من خلال تجربة قيادة فائقة في مختلف الظروف. وتمتاز V12 Vantage V600 بحضور قوي على الطريق، وتستفيد من إشارات التصميم القوي عبر السطح الخارجي الكامل المصنوع من ألياف الكربون. وكما هي الحال مع التصاميم الكلاسيكية التي تعود لتسعينيات القرن الماضي، تتألق السيارة V600 بصفيحة ألواح جانبية أعيد تصوّر تصميمها وغطاء محرك بارز يفيض بتلميحات القوة الكامنة تحته. وبلونه الداكن، يتيح شبك المقدمة الفريد توفير أقصى قدر من الهواء والتبريد للمحرك V12، فيما يواصل الجزء الخلفي من السيارة إيحاءاته للطبيعة القوية التي تمتاز بها السيارة. ويتيح ناشر الهواء الجديد كلياً والمصنوع من ألياف الكربون خلفية لنظام العادم رباعي الفوهات الملفت للانتباه. ويبدو المظهر الخارجي لسيارة V600 أكثر تميزاً مع العجلات المصنوعة خصيصاً من الألمنيوم.