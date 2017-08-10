الوصل يسقط في اختبار لينينسي

وليد فاروق (دبي)
خسر فريق الوصل ثاني مبارياته التجريبية أمام فريق ريال لينينسي الإسباني بهدفين نظيفين، وذلك خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة ملقا الإسبانية، استعدادا للموسم الكروي الجديد، وقبل أيام قليلة من نهاية المعسكر والعودة إلى دبي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال باقي برنامج الإعداد.
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وشارك الفريق في بداية اللقاء بتشكيل مكون من سلطان المنذري وهزاع سالم وعبدالله صالح وعبدالرحمن علي ومحمد سبيل وعبد الله النقبي ومحمد سرور وكاسيرس وليما ورونالدو وكايو.
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ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق ريال لينينسي بإحراز هدفه الثاني وتحديداً في الدقيقة 56، قبل أن يشرك مدرب الوصل ثلاثة لاعبين جدد دفعة واحدة، حيث لعب أحمد عيسى وحسن محمد وخليل خميس بدلا من سبيل والنقبي وليما، وأعقبهم بدفعة جديدة ضمت الشيباني وفارس خليل وحمد البلوشي ومحمد محبوب بدلا من كاسيريس وعبد الرحمن علي وسرور ورونالدو، وكايو، ولم تسفر التغييرات عن جديد.