الوصل يسقط في اختبار لينينسي

وليد فاروق (دبي)

خسر فريق الوصل ثاني مبارياته التجريبية أمام فريق ريال لينينسي الإسباني بهدفين نظيفين، وذلك خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة ملقا الإسبانية، استعدادا للموسم الكروي الجديد، وقبل أيام قليلة من نهاية المعسكر والعودة إلى دبي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال باقي برنامج الإعداد.

وحرص الجهاز الفني لـ «الإمبراطور» بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا - ومثلما فعل في التجربة الأولى أمام فريق غرناطة - على تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال أحداث اللقاء، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم ودرجة الاستفادة من المعسكر حتى الآن.

وشارك الفريق في بداية اللقاء بتشكيل مكون من سلطان المنذري وهزاع سالم وعبدالله صالح وعبدالرحمن علي ومحمد سبيل وعبد الله النقبي ومحمد سرور وكاسيرس وليما ورونالدو وكايو.

ونجح لاعبو «الإمبراطور» في مبادلة الهجمات للفريق الإسباني خلال النصف الأول من الشوط الأول، إلا أن المبادرة جاءت من فريق لينينسي الذي نجح في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 21، وكاد ليما أن يدرك التعادل في الدقيقة 32 لكن حارس مرمى الفريق الإسباني تصدى لها، وقبل نهاية الشوط دفع أروابارينا بلاعبه عبد الله جاسم بدلا من هزاع سالم.

ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق ريال لينينسي بإحراز هدفه الثاني وتحديداً في الدقيقة 56، قبل أن يشرك مدرب الوصل ثلاثة لاعبين جدد دفعة واحدة، حيث لعب أحمد عيسى وحسن محمد وخليل خميس بدلا من سبيل والنقبي وليما، وأعقبهم بدفعة جديدة ضمت الشيباني وفارس خليل وحمد البلوشي ومحمد محبوب بدلا من كاسيريس وعبد الرحمن علي وسرور ورونالدو، وكايو، ولم تسفر التغييرات عن جديد.