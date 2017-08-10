النصر يخسر تجربة زيلينا بحضور باوزا

وليد فاروق (دبي)

حرص الأرجنتيني إدجار باوزا مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، على حضور المباراة التجريبية التي خاضها فريق النصر مساء أمس الأول خلال معسكره الخارجي الحالي، والمقام في المجر، أمام فريق زيلينا السلوفاكي، وذلك في إطار جولته الأوروبية لمتابعة لاعبي فرقنا المحلية، والتي تقيم معسكراتها الخارجية هناك استعداداً لإعلان قائمة «الأبيض» الذي يستعد لأداء آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم 2018، أمام كل من المنتخب السعودي يوم 29 أغسطس الجاري، والمنتخب العراقي في 5 سبتمبر المقبل.

والتقي باوزا خلال زيارته المعسكر مع كل من الإيطالي تشيزاري برانديلي، مدرب فريق النصر، والدكتور حسن سهيل رئيس بعثة العميد في معسكره الخارجي، واطمئن منهما على حالة اللاعبين وجاهزيتهم البدنية والفنية، قبل أن يتابع بنفسه أحداث المباراة الودية التي جمعت «العميد» مع فريق زيلينا (أ) السلوفاكي والتي انتهت لمصلحة الأخير 2-1، وسجل البرازيلي فاندرلي هدف النصر الوحيد

ويذكر أن هذه المباراة هي الرابعة للنصر في معسكره الخارجي، ونجح في الفوز في المباريات الثلاث السابقة، حيث حرص برانديلي على تجربة جميع اللاعبين المشاركين معه في المعسكر خلال تلك المباريات من أجل تجهيزهم لموسم كروي طويل وشاق، علاوة على تهيئة الأجواء لمزيد من الانسجام بين اللاعبين القدامي والجدد وعلى رأسهم البرازيلي مارسيلو الوافد الجديد إلى صفوف «العميد».

وخاض العميد هذه المباراة بتشكيلة مكونة من أحمد شامبيه في حراسة المرمى وفي خط الدفاع جوان العمري وخليفة مبارك وأحمد الياسي ومحمود خميس، وفي الوسط طارق أحمد وعامر مبارك وجاسم يعقوب وعبدالعزيز برادة والوافد الجديد البرازيلي مارسيلو سيرينو وفي المقدمة فاندرلي سانتوس، وشاركت هذه المجموعة في المباراة لمدة 65 دقيقة.

وظهر التكافؤ بين الفريقين منذ بداية المباراة وبدت كما لو أنها تجربة حقيقية يريد كل فريق الاستفادة منها مع أفضلية بسيطة للعميد في صنع فرص التسجيل المؤكدة والتي لم يستطيع لاعبو النصر ترجمتها لأهداف.

وباغت الفريق السلوفاكي النصر بهدف التقدم في الدقيقة 24، ولم يستطيع «العميد» إدراك التعادل إلا في الدقيقة 55، عن طريق فاندرلي، إلا أن فريق زيلينا أعاد تقدمه في الدقيقة 65 بإحرازه هدفه الثاني من هجمة مرتدة سريعة. ورغم الخسارة أشاد برانديلي بالتجربة.

على جانب آخر أجرى أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، اتصالاً هاتفياً بالدكتور حسن سهيل عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم رئيس بعثة «العميد» في المجر، نقل خلاله تحيات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة للاعبين والجهاز الفني والإداري، وحثهم على الاستفادة الكبرى من المعسكر الخارجي المقام حالياً في أوروبا.

وقال د. سهيل في تصريح نقله الموقع الرسمي للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن خوري طلب منه نقل تحيات الشيخ راشد بن حمدان لأفراد البعثة، مؤكداً سموه أن مجلس الإدارة يضع ثقته كاملة في الجهاز الفني وقدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، إضافة إلى ثقة المجلس في اللاعبين باعتبارهم «صفوة» لاعبي الدولة، خاصة أن الموسم المقبل سيكون موسماً مليئاً بالتحديات، مختتماً تصريحه بأن سموه تمنى لهم التوفيق وتقديم موسم مميز يحقق طموحات جماهير النصر.