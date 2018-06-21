التوصيل للمنازل.. «حاير طاير» بين الحاجة والترف

هناء الحمادي (أبوظبي)

لم تعد خدمة التوصيل إلى المنازل ترفاً أو خدمة إضافية يقدمها محل تجاري أو مطعم، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الدعاية لأي محل تجاري مهما كان حجمه، تلقته ربات البيوت والنساء بشكل خاص بكثير من الارتياح، وتنفسن الصعداء وهن يجدن فيها حلاً لمشكلة تذمر الأزواج من طلبات البيت وانشغال الأبناء الدائم بدراستهم عندما يتعلق الأمر بجلب غرض للبيت، فمن خلال تجربة ميرة عبدالله تصر على أن لجوء المرأة إلى هذه الطريقة يعكس سعة تدبيرها وحنكتها، بعكس النظرة التي توجه للسيدات المستعينات بها في مجتمعات أخرى، حيث تلاحقهن التهمة بالكسل وقلة الخبرة.

وعلى الرغم من التجديد الذي تشهده هذه الخدمة حالياً لجذب المستهلك ومنافسة الأسواق التجارية الكبرى التي تبيع بأسعار منخفضة تقارب سعر التكلفة، فإن الفكرة باتت ناجحة، حيث الكثير من النساء يقبلن عليها، يطلبن ما يريدونه وهن في منازلهن.

اختيار ما نريده

وتقول نورة السركال: «كثيراً ما تلفت انتباهي مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض كل أصناف الأطباق أو مواقع الملابس والأكسسوارات أو الأحذية، فقط علينا اختيار ما نريده، ويصل المندوب خلال يوم أو اثنين، يستلم المندوب المبلغ مقابل الحصول على طلباتنا». وأضافت: «أياً يكن، فإن الحاجة هي أم الاختراع بحسب ما يقول المثل، وحاجة ربات البيوت الملحة لهذه الخدمة بالذات هي ما جعل بعض التجار والمستثمرين يفتحون شركات متخصصة لمزاولة مهنة إيصال الطلبات للمنازل، بغض النظر عن نوع البضاعة التي ترغب في إيصالها إليك، فلم يعد إيصال الطلبات مقتصراً على الملابس فقط، بل المطاعم والبقالات التجارية».