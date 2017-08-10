«جولف الإمارات» يشارك في 4 بطولات خارجية

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجولف عن برنامج مشاركات منتخباتنا الوطنية على مستوى الرجال والشباب والناشئين والسيدات في البطولات المقبلة على المستوى العربي والقاري، خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن المشاركة في 4 بطولات كبرى على الصعيدين القاري والعربي.

وكشف مجلس إدارة اتحاد الجولف، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، عن أن المشاركات تبدأ بالمشاركة في بطولة «آسيا والمحيط الهادي» للشباب والشابات، والتي تحتضنها هونج كونج من 29 أغسطس إلى الأول من سبتمبر المقبل، ومن ثم المشاركة في البطولة العربية 37 للرجال والتي تحتضنها البحرين من 14 إلى 20 أكتوبر المقبل، وتعقبها المشاركة الثالثة في بطولة كأس نومورا، المقررة إقامتها من 8 إلى 12 نوفمبر المقبل في ماليزيا، والمشاركة الرابعة البطولة العربية للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والسيدات، والتي تحتضنها مدينة سوسة التونسية من 14 إلى 20 نوفمبر 2017.

وكانت منتخباتنا الوطنية بجميع فئاتها قد استعدت للاستحقاقات المقبلة منذ فترة طويلة محلياً، بتدريباتها على أرض ملاعب الجولف بالدولة، إلى جانب مشاركة لاعبينا من الجنسين بجميع البطولات المحلية، وكانت المحطة الثانية خوض منتخبات الرجال الشباب والناشئين والسيدات لمعسكر خارجي في ألمانيا على مدار أسبوعين خلال يوليو الماضي.

وعقب عودتها من المعسكر واصلت منتخباتنا تدريباتها المحلية ببرنامج مكثف يمثل المحطة الثالثة للإعداد، تحت إشراف المدربين جيفن سوثر لاند وتيم باسكاوس والتونسي سمير الولاني، وبمتابعة من قيادة اللعبة، للوصول بالمنتخبات لأعلى درجات الاستعداد من جميع الجوانب الفنية والنفسية، بطموحات وآمال تمثيل الدولة بصورة مشرفة، خاصة بعد أن وضع لاعبونا من الجنسين أقدامهم على منصات التتويج.

وكشف خالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات، أن الهدف من المشاركة في «بطولة آسيا والمحيط الهادي» هو اكتساب المزيد من الخبرات، خاصة أنها الثانية لنا بالوجود بهذا المحفل الآسيوي، والذي يشهد مشاركة نخبة المنتخبات الآسيوية للهواة بقواعد اللعبة من الجنسين.