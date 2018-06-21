  • الجمعة 08 شوال 1439هـ - 22 يونيو 2018م

غرف النوم.. واحة من الهدوء والراحة
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تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018

خولة علي (دبي)

غرف النوم وحدة ترسم بتفاصيل خاصة، وتجهز ليتحقق فيها كل معاني ومفاهيم الهدوء والراحة والاسترخاء، من خلال انتقاء عناصر ومكونات تجعل من هذه الوحدة بيئة مثالية في تجديد نشاط الفرد، وجعله قادر على مواصلة يومه بجهد أكبر، فإن عملية بناء أبعاد أي فراغ، إنما يتمحور مع ذاتية الفرد ورغبته في الوجود في مساحة توفر له الكثير من احتياجاته النفسية، ويجد فيه أجواءه الخاصة، وأيضاً كيفية دعم الفكرة القائمة على جعل هذه المساحة قادرة على تحقيق وظيفيتها.

ويحاول مصممون تخصيص وحدة غرف النوم فقط لوظيفة النوم دون تحويلها إلى ساحة للقيام بأعمال مكتبية، وغيرها من الوظائف الأخرى، فبذلك ستفقد الوحدة دورها ووظيفتها، من محطة للهدوء والاسترخاء إلى بيئة يتسلل القلق والضغوط فيها. إلى ذلك، تقول المصممة ديبرا نيد لمان إنه يجب أن تعبر الغرف على مدى ترحيبنا وخاصة غرفة النوم، إذ ينبغي أن تكون مضيافة لنا لأنها المكان المخصص لراحتنا ومتعتنا في كل جزء منها. فهذه الغرفة تمتاز عن غيرها من الغرف، حيث تسمح لنا بالهرب من العالم والعودة لأنفسنا.

الكمبيوتر المحمول

تمتاز غرفة النوم بأنها أكثر مساحة خاصة بنا، ويجب أن يتم ترتيبها لرعايتنا، بدلاً من أن تكون مجرد غرفة استراحة أو مكتب منزلي روتيني أو غرفة تمرين أو مستودع تخزين.

وأوضحت أن امتلاك ما تحبه من حولك أمراً مهماً، ولكنّ العمل لوقت مضاعف في هذه الغرفة يقلل من قدرتها على منحك إحساساً بالسلام الذي من المفترض أن تمنحه غرفة النوم. ولعل من الرائع إحضار الكمبيوتر المحمول إلى السرير أو القيام ببعض الأعمال على مكتب، ولكن لا تقم بإعداد مكتبك بالكامل في غرفة النوم. يمكنك وضع حصيرة لليوغا، إن أردت ولكن لا تجعلها مقراً للتمارين الرياضية. ... المزيد
     
 

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