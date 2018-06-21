غرف النوم.. واحة من الهدوء والراحة

خولة علي (دبي)

غرف النوم وحدة ترسم بتفاصيل خاصة، وتجهز ليتحقق فيها كل معاني ومفاهيم الهدوء والراحة والاسترخاء، من خلال انتقاء عناصر ومكونات تجعل من هذه الوحدة بيئة مثالية في تجديد نشاط الفرد، وجعله قادر على مواصلة يومه بجهد أكبر، فإن عملية بناء أبعاد أي فراغ، إنما يتمحور مع ذاتية الفرد ورغبته في الوجود في مساحة توفر له الكثير من احتياجاته النفسية، ويجد فيه أجواءه الخاصة، وأيضاً كيفية دعم الفكرة القائمة على جعل هذه المساحة قادرة على تحقيق وظيفيتها.

ويحاول مصممون تخصيص وحدة غرف النوم فقط لوظيفة النوم دون تحويلها إلى ساحة للقيام بأعمال مكتبية، وغيرها من الوظائف الأخرى، فبذلك ستفقد الوحدة دورها ووظيفتها، من محطة للهدوء والاسترخاء إلى بيئة يتسلل القلق والضغوط فيها. إلى ذلك، تقول المصممة ديبرا نيد لمان إنه يجب أن تعبر الغرف على مدى ترحيبنا وخاصة غرفة النوم، إذ ينبغي أن تكون مضيافة لنا لأنها المكان المخصص لراحتنا ومتعتنا في كل جزء منها. فهذه الغرفة تمتاز عن غيرها من الغرف، حيث تسمح لنا بالهرب من العالم والعودة لأنفسنا.

الكمبيوتر المحمول

تمتاز غرفة النوم بأنها أكثر مساحة خاصة بنا، ويجب أن يتم ترتيبها لرعايتنا، بدلاً من أن تكون مجرد غرفة استراحة أو مكتب منزلي روتيني أو غرفة تمرين أو مستودع تخزين.