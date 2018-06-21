إكسسوارات من الأحجار الملونة وشرائط القش

أزهار البياتي (الشارقة)
باقة مرحة و ملونة أخرى تطلقها مصممة الأكسسوارات التونسية الأصل الفرنسية النشأة شروق رحيم، عاكسة من خلالها شغفها اللامحدود ببهجة الألوان وفرح التفاصيل، مبتكرة من جديد نماذج نابضة بالحياة من تصاميم القلائد والأسوار والأقراط، من تلك المرصعّة بالأحجار الملونة والكريستال البراقة مع شرائط القش، بحيث تتألق جميعا بأطباق قوس قزح، وتشي بطراز شابي مثير ولافت في كل مناسبة ومكان.
وتعد الفنانة الشابة شروق من المصممين الصاعدين والمجددين في مجال صناعة الأكسسوارات والمجوهرات المقلدة، معتمدة منذ البدايات على موهبتها الإبداعية وأسلوبها المختلف في تناول هذا المجال، ليلمع نجمها خلال بضع سنوات فقط وتتحول علامتها التجارية التي تحمل عنوان Shourouk لاسم معروف يشار له بالبنان، مستعرضة موسما بعد آخر تشكيلات متنوعة من القطع والموديلات، من تلك التي تتسم بمهارة الصياغة وحرفية التنفيذ، مع ثراء لوني خاطف للأبصار.
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وقد برز ضمن التشكيلة أيضاً نماذج متعددة من الأكسسوارات المزيّنة بشرائط القش الملون، لتنسجم مع تركيبة الأحجار ومجموعة الخرزات التي تؤلف كل قطعة وموديل، ظهر منها قلائد متدلية تنتهي بفرنشات القش، مع أساور مرحة تتغنى بكلمات الحب والبهجة، بالإضافة إلى مجموعة من الدبابيس والبروشات المزخرفة بأشكال الفواكه والرسومات المرحة ، مشكّلة جميعاً نمطاً معاصراً يزخر بسمات بالأنوثة والجمال.