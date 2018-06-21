إكسسوارات من الأحجار الملونة وشرائط القش

أزهار البياتي (الشارقة)

باقة مرحة و ملونة أخرى تطلقها مصممة الأكسسوارات التونسية الأصل الفرنسية النشأة شروق رحيم، عاكسة من خلالها شغفها اللامحدود ببهجة الألوان وفرح التفاصيل، مبتكرة من جديد نماذج نابضة بالحياة من تصاميم القلائد والأسوار والأقراط، من تلك المرصعّة بالأحجار الملونة والكريستال البراقة مع شرائط القش، بحيث تتألق جميعا بأطباق قوس قزح، وتشي بطراز شابي مثير ولافت في كل مناسبة ومكان.

وتعد الفنانة الشابة شروق من المصممين الصاعدين والمجددين في مجال صناعة الأكسسوارات والمجوهرات المقلدة، معتمدة منذ البدايات على موهبتها الإبداعية وأسلوبها المختلف في تناول هذا المجال، ليلمع نجمها خلال بضع سنوات فقط وتتحول علامتها التجارية التي تحمل عنوان Shourouk لاسم معروف يشار له بالبنان، مستعرضة موسما بعد آخر تشكيلات متنوعة من القطع والموديلات، من تلك التي تتسم بمهارة الصياغة وحرفية التنفيذ، مع ثراء لوني خاطف للأبصار.

في مجموعتها الأخيرة لعبت المصممة من جديد على وتر الأحجار الملونة والخامات المتعددة الطبيعة و الأغراض، مستثمرة شغفها الكبير بعناصر الابتكار، لتبتدع أيقونات ملونة، متحركة، ومفعمة بالفرح، موظفة براعتها الفذة بتنسيق الألوان وتركيب الأحجار من مختلف الأحجام والقصّات وفق تناغم منسجم، لتضيف عليها هذه المرة بعضا من عناصر الحياكة بالخيوط والخرز، منسوجة يدويا بعدة ألوان وزخارف، وحيث يتألق بعضها بكلمات تعبّر عن التمنيات بالحب والفرح والحظ السعيد، فيما يزهو بعضها الآخر برسمات الفواكه الصيفية، صاغتها شروق وفق تصاميم مدهشة تبعث على التفاؤل و روح الابتسام، وكأنها تحمل لكل من يراها دعوة مفتوحة للمرح وحب الحياة.

وقد برز ضمن التشكيلة أيضاً نماذج متعددة من الأكسسوارات المزيّنة بشرائط القش الملون، لتنسجم مع تركيبة الأحجار ومجموعة الخرزات التي تؤلف كل قطعة وموديل، ظهر منها قلائد متدلية تنتهي بفرنشات القش، مع أساور مرحة تتغنى بكلمات الحب والبهجة، بالإضافة إلى مجموعة من الدبابيس والبروشات المزخرفة بأشكال الفواكه والرسومات المرحة ، مشكّلة جميعاً نمطاً معاصراً يزخر بسمات بالأنوثة والجمال.