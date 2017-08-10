منتخبنا للسنوكر يحصد «برونزية» العالم

وليد فاروق (دبي)
توج منتخبنا الوطني للسنوكر بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسنوكر «فرق» 6 كرات، والتي أسدل الستار على منافساتها مساء أمس الأول، بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر المصرية، ليواصل أبطال سنوكر الإمارات تألقهم وإنجازاتهم في كل المحافل الدولية والعالمية التي يشاركون فيها.
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يذكر أن منافسات بطولة الفرق في بطولة العالم للسنوكر أقيمت بمشاركة 27 دولة، وشاركت الإمارات بفريقين الأول لـ«الماستر» ومثله محمد الجوكر ومحمد شهاب، والثاني منتخب الإمارات ومثله عيسى السيد وعبدالله العطار، في منافسات الدور الأول «المجموعات».