تصاميم تعكس رفاهية الماضي بلغة عصرية

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

قبل أيام تم طرح أحدث مجموعة من الأزياء التقليدية والتراثية التي تحمل فكر ورؤية المصممة المصرية العالمية شمس الأتربي، التي وضعت الأساس لأكبر صرح ثقافي وفني يعتني بالحفاظ على الفنون التراثية والحرف التقليدية المعروف باسم «الدكان» الذي أصبح أحد أهم مراكز الأناقة وصنع الأزياء التقليدية والأكسسوارات التراثية في العالم، وعلى غرار كبرى المؤسسات وبيوت الأزياء العالمية مثل «ديور» و«جفينشي»، هناك نظام دقيق يعرف كل فرد دوره فيه ويؤديه بدقة ليستمر عطاء «الدكان» بفكر وروح المبدعة الراحلة.

وجاءت التصاميم مميزة في خاماتها وزخارفها فهي أزياء متفردة تستمد مفرداتها وجمالها من التراث الفني لشعوب الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، ومنها أزياء استوحت تفاصيلها من تراث وفنون الشعوب الإسلامية من أقصى الشرق إلى أدناه.

يتواصل العمل في مؤسسة «الدكان» بقدر كبير من الحماس، وكأن الجميع يريد أن يثبت لنفسه أولا أن الرسالة سوف تستمر وهي إعادة إحياء الفنون التراثية حيث يؤدي نخبة من أمهر الحرفيين عملهم بكل دقة وتفان.. أجيال من المبدعين الذين درسوا وتعلموا على مدى سنوات فنون التطريز والحياكة القديمة ويطرحونها في أثواب ترفل بالأناقة والفخامة.

تميزت الأزياء بالخامات الطبيعية الراقية من الحرير والقطن والكتان، أغلبها منسوج ومصبوغ وفق معايير وأسس فنية دقيقة تعبر عن دلالات ومعاني توارثتها الأجيال ومازالت لها مكانتها في النفوس فقد تحول «الدكان» من مجرد بيت للأزياء إلى مؤسسة تعتمد أحدث نظم الإدارة وبنفس الروح الأسرية لتحقيق أقصى درجات الجودة والامتياز لكل قطعة ملابس.