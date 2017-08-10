منتخبنا يتقدم في تصنيف «الفيفا»

دبي(الاتحاد)

تقدم منتخبنا الوطني مركزاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر أمس، حيث احتل «الأبيض» المركز الـ 74، فيما انتزعت البرازيل الصدارة من ألمانيا التي حصدت قمة التصنيف عن الشهر الماضي، عقب فوزها بكأس القارات على حساب تشيلي.

من ناحية أخرى، شدد الاتحاد العراقي في تصريحات صحافية أمس على أن الاتفاق على نقل مباراة «الأبيض» و«أسود الرافدين» من إيران إلى الأردن لم يستغرق وقتا في المحادثات بين الجانبين، وقال عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي: العلاقات الأخوية مع الإمارات، أمر لا يحتاج لجدال، رحبنا بمقترح الاتحاد الإماراتي للعب في مكان محايد، وتم الاتفاق على اختيار الأردن لما تربطنا به من علاقات رائعة، فضلاً عن وجود جالية عراقية كبيرة هناك.

وكان الاتحادان الإماراتي والعراقي قد اتفقا على نقل مباراة المنتخبين إلى العاصمة الأردنية عمَان، والتي تقام يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل، بالجولة الأخيرة لمباريات تصفيات مونديال روسيا 2018، والتي كان من المقرر أن تقام في إيران، «أرض اللعب للمنتخب العراقي حالياً».

وثمن اتحاد الكرة، هذا الموقف لرئيس الاتحاد العراقي، للتجاوب الكبير الذي تم إبداؤه لطلب نقل المباراة، الأمر الذي يؤكد بشكل كبير عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الاتحادين الشقيقين، ومتانة وقوة هذه العلاقة التي لا تقف عند حدود معينة أو مباراة بحد ذاتها.