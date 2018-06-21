محسون جلال.. «زارع النفط»

بقلم: د.عبدالله المدني - (أكاديمي وكاتب بحريني)

تعيش الدول الخليجية اليوم حقبة ترتيب أحوالها الاقتصادية وتسعى في ظل انخفاض أسعار البترول إلى تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد كلياً على مورد وحيد متمثل في النفط... كان هذا ضمن ما طالب به مبكراً المرحوم يوسف أحمد الشيراوي وزير التنمية البحريني، وذلك حينما حذر في الكويت في يناير عام 2000 أمام الملتقى الثقافي الرابع الذي نظمه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، من شيء من هذا القبيل، فكان كمن يقرأ المستقبل، ويتوقع ما ستحمله الأيام لوطنه الخليجي الكبير من تحديات.

وقتها قال الشيراوي: «إن دول الخليج مطالبة باتباع مجموعة من السياسات الجديدة لمواجهة الألفية الثالثة، وذلك بالمحافظة على ثرواتها الطبيعية، وضمان مستقبل الأجيال المقبلة والتفكير في توفير احتياجات المنطقة من الغذاء والماء». وأضاف: «على دول الخليج أن تضع استراتيجية للتكامل فيما بينها واضعة في الاعتبار ما سوف تكون عليه الأوضاع في عام 2010 أو 2015»، موضحاً: «أن الأرقام تشير إلى أن دول الخليج في هذه الفترة سوف تصدر حوالي 20 مليون برميل من النفط يومياً مع ارتفاع كبير في عجز موازناتها العامة في الوقت الذي يتوقع أنْ يدخل فيه نحو مليون شخص سوق العمل بحثاً عن فرص وظيفية جديدة».

مثل هذا القول كرره أيضاً، قبل الشيراوي، رجل آخر من الموهوبين في عالم الاقتصاد هو المرحوم الدكتور «محسون بهجت جلال» الذي لــُقب بـ «زارع النفط» أو صاحب وصفة «زراعة النفط»؛ لأنه أدرك مبكراً أن الاعتماد المفرط على النفط سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة، فقال ما مفاده إن النفط ثروة مستهلكة، لكننا نستطيع زراعته مرة أخرى من خلال التنمية، لاسيما التنمية الصناعية، التي كان هو أحد روادها البارزين في المملكة العربية السعودية، بل كانت خياره الوطني وهمه اليومي.

الطفرة الأولى

وبكلام آخر دعا الرجل - من خلال كتابه «زراعة النفط» الذي تزامن ظهوره مع الطفرة النفطية الأولى، والذي قدم له صديقه ورفيقه الدكتور غازي القصيبي - إلى الاستفادة بطريقة مثلى من مداخيل البترول الضخمة عبر تحويلها إلى مؤسسات تابعة للدولة بهدف استثمارها في خلق صناعات متنوعة وجديدة مدرة للدخل وخالقة لفرص العمل أمام الشباب. وخلال معظم سنوات حياته، ظل مقتنعاً بخيار التصنيع، متمسكاً به كمبدأ للنهوض بالاقتصاد السعودي وتنويعه وتقليل اعتماده على البترول.