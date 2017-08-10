«المحترفين» تعتمد البرنامج النهائي لمسابقات الموسم

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة دوري المحترفين البرنامج النهائي لمسابقاتها للموسم الجديد 2017-2018، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل بمشاركة 12 فريقاً، وحددت مواعيد وتوقيتات المباريات، بعد إجراء القرعة والاجتماع مع القنوات المالكة لحقوق البث والتنسيق معها.

وحرصت اللجنة على مراعاة كل العوامل التي تسهم في إنجاح مسابقاتها للموسم المقبل، من خلال برمجة المباريات واختيار المواعيد والتوقيتات التي تتناسب مع الجمهور، وتوفير أكبر قدر من الإثارة والندية، كما وضعت في اعتبارها مشاركات منتخبنا الوطني وفترات تجمعه، إضافة إلى استحقاقات أنديتنا في البطولات الخارجية.

وحسب البرنامج الصادر، تشهد الجولة الأولى من بطولة دوري الخليج العربي، التي تنطلق مبارياتها في 16سبتمبر المقبل، 6 مواجهات تجرى على مدار 4 أيام، ويستهلها شباب الأهلي دبي بلقاء حتا عصراً، فيما تجمع المواجهة المسائية العين بضيفه الوصل، وفي اليوم الثاني يشد الظفرة الرحال إلى رأس الخيمة للقاء الإمارات، ويستقبل الشارقة النصر، وفي اليوم الثالث يستضيف الوحدة دبا، فيما تختتم مباريات الجولة في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، حيث يبدأ الجزيرة حملة الدفاع عن اللقب أمام الوافد الجديد عجمان في 20 سبتمبر المقبل.

وتقام الجولة الثانية يومي 23 و24 سبتمبر، بواقع 3 مباريات في كل يوم، ويفتتح الجولة حتا والعين، تليها مواجهة الظفرة والشارقة، ثم لقاء الوصل والإمارات، وفي اليوم الثاني يلتقي دبا والجزيرة، وعجمان وشباب الأهلي دبي، والنصر والوحدة.