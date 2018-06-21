صيف حافل بالمرح والتعلم لطلاب الإمارات

أحمد السعداوي (أبوظبي)

فرح ومرح وتعلم، هكذا سيكون صيف الإمارات خلال الفترة المقبلة عبر عديد من الفعاليات وورش العمل التي تقيمها مؤسسات مجتمعية مختلفة تهدف إلى استغلال الفترة الصيفية في تطوير مهارات وإمكانات الشباب، وكذا اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وفي الوقت ذاته منحهم الفرصة لتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي بمعية خبراء ومشرفين متخصصين في مجالات متنوعة يحرصون على توصيل رسائل العلم والترفيه، وكيفية قضاء الأوقات بشكل يجمع بين المتعة والفائدة للطلاب عبر عديد من المعسكرات الصيفية والأنشطة، فضلاً عن الدورات الصيفية لأصحاب الهمم الهادفة إلى الحفاظ على ما اكتسبوه من مهارات وقدرات خلال العام الدراسي المنتهي، والعمل على حفظها وتطويرها خلال العطلة الصيفية.

شرائح واسعة

ويقول سعيد المناعي، مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، إن النادي يقدم حزمة من البرامج التراثية الهادفة خلال العطلة الصيفية تستهدف شرائح واسعة من الطلاب والطالبات عبر ملتقى السمالية الصيفي الذي يستمر في الفترة من 1 وحتى 19 يوليو المقبل على مدى ثلاثة أسابيع، خلال الفترة المسائية في جزيرة السمالية، بحيث نركز على كل ما يتعلق بتراث الأهل والأجداد، خاصة المجالس والسنع الإماراتي، وغيرها من المعلومات والمعارف التي تثقف الشباب الإماراتي والأجيال الجديدة بالعادات والتقاليد والآداب التي يتوارثها أهل الإمارات منذ مئات السنين، ومنها آداب احترام الكبير، وآداب صب القهوة وأخذ المعلومة من الضيف، وتريف النشء بالمجالس القديمة مثل بيت الشعر «وهو مجلس أهل البادية» وبيت اليواني، «وهو مجلس أهل المناطق الساحلية».

كما يتضمن الملتقى الصيفي، 4 محاور رئيسة، أولها أنشطة الواجهة البحرية الذي يعكس كل صورة وأشكال حياة أهل البحر والمناطق الساحلية في الإمارات، وفيه يتم عمل جولة بحرية بالسفينة التراثية في جزيرة السمالية، تتضمن تعريف الطلاب بالأسماك المختلفة والأنواع التي ينصح بصيدها وأكلها، عبر خبراء التراث.