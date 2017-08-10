«إنتل» تختبر أسطولاً من 100 سيارة ذاتية القيادة

سان فرانسيسكو (أ ف ب)







أعلنت شركة «إنتل» الأميركية العملاقة في مجال الشرائح المعلوماتية نيتها اختبار حوالي مئة سيارة ذاتية القيادة اعتبارا من السنة الراهنة بفضل شراء شركة «موبيل آي» المتخصصة في أنظمة تجنب الاصطدام.



وبلغت قيمة الصفقة 15 مليار دولار. وأعلنت «إنتل» بعدها أنها ستجرب هذه السيارات المستقلة كليا في أوروبا والولايات المتحدة خصوصا. وأوضحت أن أسطولها من هذه السيارات قد يتجاوز المئة.

وقال امنون شاشوا أحد مؤسسي «موبيل آي» الذي يدير الشركة لحساب «إنتل» إن تشكيل أسطول «من السيارات واختبارها في ظروف حقيقية سيسمح بالحصول على معلومات ارتجاعية فورية مع تسريع تطبيق التكنولوجيات الجديدة للسيارات الذاتية القيادة كليا». وأضاف : «هدفنا هو في تطوير تكنولوجيا من دون سائق ونشرها أينما كان».



ولم تكشف «إنتل» مع أي شركة صناعة سيارات ستتعاون في إطار هذا المشروع وهي ستختبر أسطولا من السيارات المختلفة مستندة إلى خبرة «موبيل آي» في مجال الرصد والمسح والاستكشاف عن بعد.

وتركز الكثير من شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا جهودها منذ سنوات لتطوير سيارات من دون سائق تستند إلى برمجيات تسمح بتجنب الحوادث.