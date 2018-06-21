ستيلا ماكسويل تكشف أسرار رشاقتها

القاهرة (الاتحاد)

كشفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت ستيلا ماكسويل عن أنها تعتمد على التبديل والتغيير في روتينها الرياضي بالمزج بين تمارين عالية الكثافة، مثل الملاكمة مع تمارين التمدد والاسترخاء مثل اليوغا، للحفاظ على مرونة ورشاقة جسدها الممشوق.

وأضافت ستيلا أنها تلجأ إلى زميلاتها، مثل جاسمين توكس ورومي ستريجد للحصول على «النصيحة» بشأن ما يجب عليها تناوله قبل ممارسة الرياضة المكثفة.

وأضافت ستيلا، 28 عاماً، «كلنا نتبع البرنامج نفسه. نحن دائماً نسأل بعضنا بعضاً أسئلة حول ما هي البروتينات التي يستخدمنها، وأخبرتني جاسمين ورومي بأنهما تتناولان مخفوق البروتين، وهو مشروب مهم للغاية للتأكد من أن الحصول على ما يكفي من البروتين لدعم العضلات.

وكشفت النجمة النيوزيلندية، عبر موقع female first، عن أنها تحب اليوغا؛ لأنها أكثر «متعة» من التمارين القلبية المعتادة، لكنها تحب التوازن بمزج اليوغا مع ملاكمة الركل أي «الكيك بوكسينغ» في روتينها المعتاد.

وأوضحت أن ملاكمة الركل ممتعة حقاً، وتختلف تماماً عن اليوغا، بما يتيح لها الدخول في روتين متعدد الأبعاد بالمزج بين الرياضتين.