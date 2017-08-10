الفرنك والين يرتفعان مع تفاقم التوتر بين أميركا وكوريا الشمالية

نيويورك (رويترز)

ارتفع الفرنك السويسري بقوة أمام اليورو والدولار أمس الأول، حيث قاد تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المستثمرين إلى الاتجاه للأصول التي توصف بأنها تنطوي على قدر أقل من المخاطرة.

واتجه الفرنك السويسري صوب أكبر ارتفاع في يوم واحد أمام اليورو منذ يناير 2015 في حين انخفض الدولار 1.1% أمام العملة السويسرية مسجلا أكبر هبوط في أكثر من ستة أسابيع.

كما تراجع الدولار 0.26% أمام العملة اليابانية إلى 110.01 ين.

وغالباً ما يتجه المستثمرون لشراء العملتين السويسرية واليابانية في أوقات التوترات الجيوسياسية لأسباب منها أن البلدين لديهما فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية.

وقالت كوريا الشمالية أمس الأول، إنها «تدرس بعناية» خططاً لشن هجوم صاروخي على جزيرة جوام الأميركية بعد ساعات فقط من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي تهديد ستشكله بيونج يانج للولايات المتحدة سيقابل «بالنار والغضب».

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات 0.12 % إلى 93.53 بعدما صعد إلى 93.888 في وقت سابق من الجلسة.