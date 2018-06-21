غوردون رامزي فقد وزنه بخدعة بسيطة

أبوظبي (الاتحاد)

قد يكون غوردون رامزي أحد أصعب الطهاة في مجال صناعة الأغذية في العالم، لكن هذا لا يعني أنه لا يخضع لإغراءات الطعام. وكشف الطاهي الإنجليزي البالغ من العمر 51 عاماً مؤخراً، عبر موقع woman and home، أن وزنه زاد كثيراً على مر السنين، حتى وصل وزنه في النهاية إلى 270 رطلاً.

وأكد غوردون أنه كان حريصاً على السيطرة على وزنه مرة أخرى، وقد تخلص الآن من 50 رطلاً باستخدام خدعة بسيطة، وهي تناول خمس وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من ثلاث وجبات ضخمة.

واعترف الطاهي الشهير بأنه كان من الصعب البقاء على المسار الصحيح، بالنظر إلى كميات ونوعيات الطعام التي يطبخها كل يوم في مطاعمه الـ 34، لكنه أكد أنه لا يزال يسيطر على مقدار ما يتناوله، بالإضافة إلى بدء ممارسة القليل من الرياضة.

وجاءت كلمات غوردون في برنامج حواري أميركي ظهر فيه مؤخرا مع زوجته، تانا رامزي، حيث كشف أن صحته ووزنه موضوع حسّاس بالنسبة له بالنظر إلى وفاة والده المبكرة نتيجة نوبة قلبية، لذلك فإنه يحرص على ألا يعاني أطفاله الألم الذي عاناه بعد أن فقد والده في وقت مبكر.