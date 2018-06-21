أفضل طريقة لنسيان علاقة فاشلة

القاهرة (الاتحاد)

أثبت بحث أميركي نشره موقع Dailymail أن إلهاء نفسك هو أفضل طريقة للتغلب على علاقة لم يكتب لها النجاح.. وكشف الباحثون بجامعة ميسوري - سانت لويس عن عدة استراتيجيات يمكن للشخص اتباعاً لعدم الانغماس في مشاعر الحزن والضيق بعد الخروج من علاقة رومانسية فاشلة، واستعادة الشعور بالسعادة والإقبال على الحياة مرة أخرى.

وقال الباحثون، إن تذكر الصفات السيئة للشريك السابق يجعلك أقل تعلقاً به، مع التفكير في جوانب إيجابية في ذاتك، موضحين أن المشاركين في الدراسة ركزوا على جوانب قوتهم الشخصية، مثل الذكاء وقوة الإرادة بما ساعدهم في التغلب على مشكلات عاطفية كبيرة.

وأوضح الباحثون أن الأزمات العاطفية من شأنها أن تسبب الاكتئاب والأرق، بل وتقلل وظيفة الجهاز المناعي، لذلك يجب على المرء نسيان شريكه في العلاقة الفاشلة سريعا، وعليه أن يتعلم كيفية التحكم في مشاعره العاطفية بشكل منتظم.

وأضافوا أنه على الرغم من أن المشاعر الإنسانية والعاطفية لا تعمل بمفتاح «للتشغيل أو الإيقاف»، ولكن على الشخص تنظيم أفكاره ومشاعره لمساعدته على المضي قدماً في عيش حياته بفعالية.