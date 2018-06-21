«الحمية العسكرية» مفضلة للمشاهير!

ترجمة: عزة يوسف

أعلن الكثير من النجوم والنجمات اتباعهم حمية قاسية تسمى «الحمية العسكرية»، مؤكدين أنها ساعدتهم على خسارة 4.5 كيلوغرام في ثلاثة أيام فقط. وفي حين أن الحميات الغذائية المتوازنة يكون لها نتائج بطيئة وتتطلب نهجاً ثابتاً لتغيير عادات نمط الحياة، فإن الحمية العسكرية تعد بالحصول على نتائج سريعة، لذلك أصبحت من أكثر النظم الغذائية العصرية انتشاراً، لاسيما بعدما تفاخر مشاهير مثل كلوي كارداشيان بفوائدها.

وتتضمن خطة الطعام، تناول مزيج معين من الأطعمة على مدى ثلاثة أيام قبل اتباع نظام غذائي منتظم بقية أيام الأسبوع، على ألا تزيد السعرات الحرارية كل يوم على 1100 - 1400 سعرة حرارية في اليوم.

ويحتوي اليوم النموذجي في الأيام الثلاثة الأولى على تناول بيضة واحدة وشريحة من الخبز المحمص ونصف موزة للإفطار، يليها كوب من الجبن وبيضة مسلوقة وخمس معالق من الأرز على الغداء، ثم 200 غرام من اللحم، كوب واحد من البروكلي، ونصف كوب من الجزر، ونصف كوب من الموز ونصف كوب من آيس كريم الفانيليا على العشاء.

وقالت أخصائية التغذية وممارسة التمارين الرياضية في سيدني، غابرييل ماستون، إن الحمية مرتفعة للغاية بالبروتين، وذلك يعني أنك لن تخسر الكثير من العضلات، ولكنك تخسر المزيد من الدهون.. ولكنها أضافت أنها غير مقتنعة بإمكانية خسارة هذا الوزن الكبير في ثلاثة أيام فقط، كما أن المشكلة في اتباع نظام غذائي صارم للغاية تكمن في احتمال كسره، ولكن هذا يعتمد على الشخص.