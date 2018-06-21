زيادة الوزن قد يرجع إلى شم طعامك!

القاهرة (الاتحاد)

على مر السنين، أظهر العلم العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تمنعنا من فقدان الوزن، مثل الوقت الذي نتناول فيه الطعام، السرعة التي نتناوله بها، وبالطبع نوع الطعام الذي نستهلكه

إلا أن دراسة جديدة كشفت عن أن زيادة الوزن يمكن أن ترتبط بعادة شم رائحة الطعام!

وتزعم الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا بيركلي، أن مجرد شم رائحة الطعام قبل تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأجريت الدراسة باستخدام مجموعة من الفئران السمينة، حيث أزال الباحثون حاسة الشم من بعضها باستخدام العلاج الجيني، ومنحها تلك المجموعة السعرات الحرارية العالية نفسها مثل الآخرين الذين يحتفظون بحاسة الشم.

غير أن التجربة انتهت بخسارة المجموعة التي فقدت حاسة الشم لبعض وزنها، في حين اكتسبت الفئران التي احتفظت بحاسة الشم الوزن الزائد.

ويعتقد الباحثون أن الفئران التي كانت قادرة على شم الطعام قبل تناوله كان يمكن أن تسبب في تخزين أجسادها للدهون بدلاً من حرقها، إذ إن زيادة الوزن لا تقاس فقط بكمية السعرات الحرارية التي نستهلكها، بل أيضاً بالطريقة التي تنظر بها أجسادنا إلى هذه السعرات الحرارية.