هل يمكن للون الطعام أن يجعلك أسعد؟!

أظهرت دراسة جديدة نشرها موقع her أن بعض الألوان المعينة من الطعام قد تجعلك تشعر بأنك أكثر سعادة.
ووفقا للدراسة التي أجرتها شركة «The Happy Egg Company» البريطانية الكبرى، فإننا كبشر ننجذب بشكل طبيعي إلى الألوان الأفتح، حيث إن السطوع يرتبط لدينا بمشاعر الفرح والسعادة.
وقد تبين أن أكثر لون طعام يُشعر الإنسان بالسعادة هو اللون الأصفر، إذ أنه يساعد على إفراز الهرمونات في أجسامنا، وبالتالي يجعلنا نشعر بتحسن.
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وجاءت الأطعمة ذات اللون الأحمر في المرتبة الثانية من حيث اللون المفضل لشعور المشاركين بأنهم أفضل وأسعد، تلتها الأطعمة ذات اللون البني.
وعلق علماء النفس والطب العصبي على الدراسة: إننا نتفاعل بشكل إيجابي مع اللون الأصفر منذ سن مبكرة للغاية، ربما بسبب الألعاب ذات الألوان الزاهية.