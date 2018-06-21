هل يمكن للون الطعام أن يجعلك أسعد؟!

أظهرت دراسة جديدة نشرها موقع her أن بعض الألوان المعينة من الطعام قد تجعلك تشعر بأنك أكثر سعادة.

ووفقا للدراسة التي أجرتها شركة «The Happy Egg Company» البريطانية الكبرى، فإننا كبشر ننجذب بشكل طبيعي إلى الألوان الأفتح، حيث إن السطوع يرتبط لدينا بمشاعر الفرح والسعادة.

وقد تبين أن أكثر لون طعام يُشعر الإنسان بالسعادة هو اللون الأصفر، إذ أنه يساعد على إفراز الهرمونات في أجسامنا، وبالتالي يجعلنا نشعر بتحسن.

وحسب الدراسة، فإن 70 في المئة من الطعام ذو اللون الأصفر يثير الشعور بالفرح، وتم الكشف عن أفضل خمسة أطعمة، التي أوضح المشاركون أنها جعلتهم أكثر سعادة وهي الأومليت بنسبة 61 في المئة، ثم المعكرونة بالجبن بنسبة 56 بالمائة، ثم الفطائر المحلاة بنسبة 54 في المئة، ثم البيض المسلوق بنسبة 53 في المئة، ثم كعكة الليمون بنسبة 52 في المئة.

وجاءت الأطعمة ذات اللون الأحمر في المرتبة الثانية من حيث اللون المفضل لشعور المشاركين بأنهم أفضل وأسعد، تلتها الأطعمة ذات اللون البني.

وعلق علماء النفس والطب العصبي على الدراسة: إننا نتفاعل بشكل إيجابي مع اللون الأصفر منذ سن مبكرة للغاية، ربما بسبب الألعاب ذات الألوان الزاهية.