2.7 مليون درهم أرباح «وطنية للتكافل» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة وطنية للتكافل صافي أرباح 2.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 1.6 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل تحسن الإيرادات وترشيد المصروفات الإدارية، بحسب بيان أمس.
وقد حققت الشركة نتائج إيجابية على مستوى عملياتها الرئيسة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في إيراداتها التشغيلية.
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وأشار ابن حرمل إلى ضرورة أن يتم قياس أداء الشركة في عام 2017 ضمن سياق متصل مع ما تم خلال السنوات الماضية، حيث إن الشركة كانت تسجل خسائر حتى عام 2015. وفي عام 2016 وبعد أن تم تنفيذ عملية إعادة هيكلة كبيرة في الشركة والتي كان لها أثر إيجابي مكّن الشركة من إنهاء عام 2016 بتحقيق بعض الأرباح، واكتسب أداء الشركة زخماً إضافياً في عام 2017 مما أدى إلى تحقيق نتائج أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني.
وذكر ابن حرمل أن اعتماد استراتيجية مدروسة من قبل مجلس الإدارة قد نجحت في تحول الشركة إلى الربحية، ويؤكد أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تركز على رضا العملاء وتقديم أفضل الخدمات. وحول رؤيته لمستقبل قطاع التكافل في دولة الإمارات، قال الظاهري: «هناك حاجة لتحسين أداء هذا القطاع وهذا الأمر واضح من خلال بيانات السوق: حيث بلغت قيمة حصة تكافل في السوق حوالي 12% في عام 2016 من إجمالي سوق التأمين مقارنة بنسبة الاختراق التي حققتها المصارف الإسلامية والتي بلغت 25%».