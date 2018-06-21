مشاهدة الأفلام التافهة دليل على الذكاء

أبوظبي (الاتحاد)

كشف بحث حديث أن الأفلام التافهة ليست في الواقع دليلاً على ضيق الأفق، أو على أن مشاهدها غير مثقف ولا يتمتع بالحس الفني الراقي، بل على العكس فإن محبي هذه الأنواع من الأفلام قد يتميزون بالعبقرية.

ووجد البحث، الذي نشرته مجلة «Poetics» الدولية، مجلة البحوث التجريبية حول الثقافة والإعلام والفنون، أن غالبية الأشخاص الذين يستمتعون بهذه الأفلام كانوا في الواقع يتمتعون بمستويات عالية من الذكاء والتعليم المرتفع.

وأوضحت المجلة أن المشاهدين الذين يستمتعون بالأفلام ذات الميزانية المنخفضة، لا يملكون صفات شخصية مرحة ومسلية فقط، بل أيضاً يتمتعون بانحراف إيجابي وتجاوزي عن التيار السائد في السينما، كما يقترن تقديرهم بتفضيلات مميزة لفن السينما.

وأضافت أنه يبدو أن أغلبية عشاق أفلام الميزانية المنخفضة، التي عادة ما تكون ذات قصة سخيفة أو تافهة، لديهم «نهم» ثقافي، وذو تعليم عالٍ، وينظرون لتلك الأفلام القمامة من موقف المشاهد الناقد الساخر.