كيف نعيد اختراع مفهوم الحب؟

د. أم الزين بنشيخة المسكيني

حينما ينحدر عصر برمته في سياسات عبثية تنشر قيم الكراهية في كل مكان، ربما لا يبقى سوى الحب أفقاً اتيقياً وأنطولوجياً من أجل إنسانية ممكنة. وربما أيضاً قد صار من نافلة القول أن «الحرب الدائمة» التي دخل فيها العالم منذ قرن من الزمن إنما تجد في انتعاش مشاعر الكره التي تتجلى بدياً في أحداث العنف والإرهاب المعمم مسرحاً للقساوة العالمية.

هذا المشهد لا ينتظر أي ضرب من البكائين الجدد، ولا من المستثمرين في حقول البؤس البشري، بوسائل شتى طائفية أو ميتافيزيقية أو حتى إنسانوية. لا أحد بوسعه الاكتفاء بحائط المبكى، وإلا كان مصيره الوقوف طويلا في طابور الموتى.

إن الكراهية شكل من التشريع لقيم الموت. فهل نكره أنفسنا الى هذا الحد؟ وهل انتصر تناتوس على أيروس إلى الأبد؟ وكيف بوسعنا إعادة اختراع الحب من جديد؟

تنشيط ثيمة الحب

لقد حرك هكذا قلق عميق ثلّة من المفكرين المعاصرين الذين نشّطوا تيمة الحب مرة أخرى، من أجل إنقاذ ما تبقى من الإنساني فينا: هي ثورة الحب من أجل حياة روحية جديدة (وفق لوك فيري) أو مديح الحب ضد الحب الاستهلاكي المعولم (ألان باديو)، أو الحب كشكل من اختراع المستقبل بكل مساحة الممكن التي تولد معه (نيغري). هي ثنايا فكرية وعرة تسير فيه أسئلة فلسفية تشتهي إدراك إحداثية جديدة لعصر يفقد فيه البشر إحداثياتهم وخرائطهم وهوياتهم الحميمة. ومن أجل ذلك تكاثرت العناوين التي عقدت العزم على جعل مفهوم الحب براديغما فلسفياً بامتياز من قبيل كتاب الفيلسوف الفرنسي ريكور «تأملات في الحب والعدالة» (1990)، ونص الفيلسوف الإيطالي نيغري « فينوس الواهبة للحياة، مقدمات في الحب» (2000)، وكتاب «الحب السائل» لعالم الاجتماع البولوني زيغمونت باومان (2004)، و»مديح الحب» للفيلسوف الفرنسي ألان باديو (2009)، و«ثورة الحب، نحو حياة روحية لائكية» (2010)، الخ.. ولقد التقت هذه العناوين رغم اختلاف مشاربها الفكرية العميقة في نقطة أساسية: الاشتغال على مفهوم الحب كخيط تأويلي طريف وفريد من أجل اختراع تجربة معنى مغايرة لكل ادعاءات الحقيقة التقليدية التي انتهت إلى أزمة العالم الحالي: فقر مدقع في الحياة الروحية رغم انتعاش تجارة الأديان، وتصحر رهيب في المنظومة الرمزية العميقة للشعوب رغم ازدهار فن البضاعة، وقحط في المشاعر رغم ثراء ثقافة الرفاه والمتعة. كيف نعيد الى الأفراد قدرتهم على الحب؟ وكيف تستعيد الإنسانية اقتدارها العميق على المحبة؟ ذلك أنه ثمة خيط رهيف يفصل بين الحب كموضوعة أيروسية وجنسية حميمة وبين المحبة كثيمة اتيقية وأنطولوجية لاختراع الحياة المشتركة على نحو مغاير.