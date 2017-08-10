أسواق المال تتماسك وتغلق على انخفاض طفيف

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت أسواق المال بالدولة وقلصت من حجم الضغوط الناتجة عن تدني التداولات، رغم أن المؤشرات العامة أغلقت على انخفاض طفيف، خلال الأسبوع الماضي، والذي جاء بضغط من انخفاض بعض الأسهم القيادية الثقيلة، نتيجة حالة من الترقب والانتظار.

وخيمت أجواء من الترقب على المتعاملين في أسواق المال بالدولة، بانتظار استكمال إفصاح الشركات المساهمة العامة عن بياناتها للربع الثاني، أو الإعلان عن مشاريع جديدة وعوامل تحفز المتعاملين على الشراء، وأدت حالة التريث إلى أن تبقى أحجام وقيم التداولات عند مستويات متدنية نسبياً، قياساً على معدلات التداول اليومية والأسبوعية للأسواق، ورغم أن المؤشرات أغلقت في المنطقة «الحمراء» فإن التراجع كان محدوداً وجاء بضغط من بعض الأسهم ذات الوزن الترجيحي الثقيل في المؤشرات العامة، في حين أن العديد من الأسهم سجلت أداءً جيداً وتحسناً في أسعارها السوقية.

وقادت أسهم «البنوك» و«الاتصالات» سوق أبوظبي للأوراق المالية للتراجع بنحو0.98% خلال الأسبوع، إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 4551 نقطة أمس، مقارنة مع 4596 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر قطاع «البنوك» بنسبة 1.06% ومؤشر قطاع «الاتصالات» بنسبة 1.36%، وسط تداولات محدودة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 650 مليون درهم موزعة على الجلسات الخمس خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة بالسوق بنحو 3.3 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 438.8 مليار درهم أمس، مقارنة مع 442.1 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق، علماً أن هناك شركات أجنبية مزدوجة الإدراج مدرجة في سوق أبوظبي قيمتها السوقية تبلغ نحو 30 مليار درهم، إلا أنها خارج المؤشر العام للسوق.

ومحصلة للتداولات خلال الأسبوع، فقد أغلقت 18 شركة على ارتفاع، في حين استقرت أسعار 33 شركة دون تغيير، مقارنةً مع 18 شركة سجلت تراجعاً في أسعار أسهمها السوقية، مقارنةً مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها نهاية الأسبوع الأسبق.